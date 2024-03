Nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile la Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù

Il Venerdì Santo una rappresentazione itinerante tra Cimitile e le straordinarie Basiliche Paleocristiane con la partecipazione di più di duecento figuranti che seguiranno le 14 stazioni della via crucis.

Venerdì Santo, il 29 marzo 2024 alle ore 18.00, ritorna a Cimitile presso le bellissime Basiliche Paleocristiane, l’appuntamento con la Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Nostro Signore.

Anche quest’anno sarà lo splendido scenario delle Basiliche di Cimitile a far da cornice alla Sacra Rappresentazione, un evento molto sentito dalla popolazione della zona e molto suggestivo grazie anche all’ambientazione delle stupende e antiche Basiliche.

Si inizia di Venerdì Santo di mattina presto con l’arrivo dei pellegrini da Marzano di Nola (Av), i “Marzanesi”, che percorreranno le strade della città intonando delle antiche laude “Sortium dies Domini” (i lamenti del Signore), completando poi il pellegrinaggio a Cimitile nelle Basiliche Paleocristiane, per poi ritornare nel Vallo di Lauro, per proseguire i riti del Venerdì Santo.

Una straordinaria rappresentazione itinerante tra Cimitile e le Basiliche

Nel pomeriggio poi nella Chiesa Parrocchiale di Cimitile inizierà la rappresentazione nello spazio verde delle Basiliche con la partecipazione di più di duecento figuranti che seguiranno le 14 stazioni della via crucis iniziando da Gesù nell’orto degli ulivi; Gesù davanti al Sinedrio; Gesù davanti a Pilato, la flagellazione, Gesù è caricato della Croce.

La rappresentazione proseguirà con la via del Calvario nelle strade di Cimitile seguendo la altre stazioni della via Crucis: Gesù incontra la Madre; Gesù cade per la prima volta; Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce; La Veronica asciuga il volto di Gesù; Gesù cade la seconda volta; Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme; Gesù cade la terza volta.

Tra le Basiliche Paleocristiane avrà luogo forse la parte più suggestiva della rappresentazione sulle orme della via crucis: Gesù è spogliato delle sue vesti; Gesù è inchiodato sulla Croce; Gesù muore in croce; Gesù è deposto dalla croce sulle braccia di Maria; Gesù è deposto nel sepolcro.

L’evento è da anni organizzato dall’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Maria SS. del Carmine in Cimitile e dalla comunità ecclesiale di Cimitile ed è un bellissimo momento di religiosità e fede grazie anche alla suggestiva location delle Basiliche Paleocristiane.

A Cimitile (Na) il Venerdì Santo 29 marzo 2024, a partire dalle ore 18:00, nelle Basiliche Paleocristiane. Da non perdere – Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Nostro Signore.

