Pasqua in Irpinia: a Cesinali ritorna la straordinaria Crocifissione di Gesù

Ph Angelo Guerriero Facebook Gruppo Cfv

Un appuntamento che da oltre mezzo secolo mette in scena degli ultimi istanti drammatici della vita di Gesù con attori e le comparse, che vengono scelti tra i cittadini del paese

Una storica manifestazione ritorna in Irpinia a Cesinali . Una manifestazione molto bella e molto attesa che per Pasqua 2024 si terrà Venerdì Santo 29 marzo 2024 in Piazza Saverio Urciuoli a Cesinali. Una edizione speciale, la numero 67, della bella rievocazione della Passione di Gesù, che viene portata in scena annualmente sempre di Venerdì santo, fin dagli anni ’60, da una compagnia di attori amatoriali e ispirata al testo dello scrittore Carmine Fernando Venezia.

Una testimonianza di una Passione vera e un amore viscerale per questo meraviglioso spettacolo che viene seguito da tutti i Cesinalesi e da tantissime persone che partecipano all’evento.

Un appuntamento che da oltre mezzo secolo mette in scena degli ultimi istanti drammatici della vita di Gesù con attori e le comparse, che vengono scelti tra i cittadini del paese, come da tradizione voluta del Maestro Venezia, e che realizzano un incredibile spettacolo tra Fede e tradizione.

Da 67 anni la rievocazione della Passione di Gesù a Cesinali

La Passione di Gesù a Cesinali è un bellissimo evento che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di spettatori che vengono coinvolti fisicamente ed emotivamente dallo spettacolo a cui assistono e che quest’anno seguirà il tema della “Pace”, quella che non conosce confini e barriere,

Un evento che si terrà dopo anni e che vede il patrocinio della Provincia di Avellino, del Comune di Cesinali e della la Proloco Cesinali e l’accorata partecipazione della popolazione.

Maggiori informazioni – Passione di Gesù a Cesinali

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.