Mercato Europeo 2024: a Napoli festival dello street food con 50 stand a Piazza Dante

Un evento gratuito da non perdere a Piazza Dante con 50 stand di street food internazionale

Dal 29 marzo al 1° aprile 2024 ritorna a Napoli il Mercato Europeo, il festival dello street food che si terrà a Piazza Dante anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2024.

Dalle 10 alle 24 ci saranno nella centralissima piazza partenopea oltre 50 stand di ottimi prodotti della enogastronomia internazionale per soddisfare tutti i palati. Un’importante manifestazione enogastronomica che prevede l’ingresso gratuito anche a Pasqua e Pasquetta.

Mercato Europeo 2024 a Napoli: il programma dell’evento

Mercato Europeo a Napoli 2024 è una manifestazione gratuito e prevede l’area mercato, l’area street food, e l’area enogastronomia e prodotti tipici. Presenti oltre 50 stand internazionali e spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road.

Un evento che si propone di far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia dove si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo accompagnate da ottime birre artigianali.

A Piazza Dante ci saranno stand da tutta Europa che per quattro giorni proporranno i loro buoni prodotti dell’artigianato e le proprie specialità alimentari. Tra degustazioni, prodotti locali e tipicità enogastronomiche di tutt’Europa i partecipanti potranno passare una giornata diversa in un mercato dall’aria internazionale.

Il Mercato Europeo, è organizzato da Anva e Confesercenti e sarà aperto dal 29 marzo al 1° aprile 2024 nei seguenti orari: venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 10:00 alle 24:00 sempre con ingresso libero.

Maggiori informazioni – cell. 379 184 7686 – pagina Facebook

