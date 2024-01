Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 18 al 21 gennaio 2024

Notte Bianca al Rione Sanità

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 18 al 21 gennaio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Sanità-tà-tà: ritorna, la Notte Bianca al Quartiere Sanità a Napoli

Sabato 20 gennaio 2024 sui terrà Sanità-tà-tà, la Notte Bianca alla Sanità con tanta musica dal vivo e tanti artisti che si esibiranno gratis nei luoghi più belli Notte Bianca al rione Sanità

A Sant’Antonio Abate la grande “Sagra Della Porchetta” e il tradizionale fucarazzo

6 giorni di festa con buon cibo, concerti e spettacoli gratuiti A Sant’Antonio Abate dal 16 al 21 gennaio per 43esima edizione della “Sagra della porchetta”. Festa di Sant’Antuono

Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli 2024 a San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 20 gennaio 2024 dopo il successo degli anni precedenti, ritorna a San Sebastiano al Vesuvio, la sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’. Sagra Soffritto, Salsicce e Friarielli

‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata di 20 carri di Sant’Antonio a Macerata Campania

Grande festa dal 7 al 17 gennaio 2024 a Macerata Campania per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, una delle più grandi feste popolari/religiose della Campania con sfilata di 20 carri. Sant’Antuono

Tammurriata ‘ncopp Sant’Antonio e i Falò per la festa di S. Antonio Abate a Cicciano

Anche quest’anno a Cicciano si terrà la festa di S. Antonio Abate che avrà il suo momento culminante sabato 20 gennaio 2024 con il tradizionale falò di Sant’Antonio Abate. Non mancherà una bella grigliata e tanti bravi musicisti della tammorra con le loro paranze. Tammurriata ‘ncopp Sant’Antonio

Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania 2024 con le famose Quadriglie

Un ricco Carnevale 2024 a Palma Campania con un mese di eventi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2024. Una bella edizione 2024, appena annunciata, tutta all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Carnevale di Palma Campania

La Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, spettacoli e sapori antichi

Una festa antica che torna anche quest’anno come da tradizione, la notte dei Falò di Nusco che si terrà nella cittadina irpina venerdì 19, sabato 20 a domenica 21 gennaio 2024 con tre serate di festa da non perdere che animeranno il caratteristico borgo avellinese. La Notte dei Falò a Nusco

All’Edenlandia la pista di pattinaggio più grande del Sud Italia

Continuano le feste all’Edenlandia, il grande e storico parco dei divertimenti di Napoli: ingresso gratuito al parco e giochi a partire da 2 euro e poi una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio fino al 12 febbraio 2024 all’interno del PalaEden per la felicità di grandi e piccoli: ed è la pista più grande del Sud Italia a soli 6 euro. pista di pattinaggio

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze gennaio

Riprendono per tutto il mese di gennaio 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Ad Agerola Festa di Sant’Antonio Abate con musica e buon cibo di maiale attorno ai falò

Oltre al 13 e 14 gennaio anche domenica 28 gennaio 2024 ad Agerola vicino Napoli si festeggerà il Santo Patrono Sant’Antonio Abate con musica, canti e buon cibo della tradizione paesana, con i tradizionali falò. Nella frazione Pianilli di Agerola con i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate e ottimo menù a base di specialità di maiale. Festa di Sant’Antonio Abate

