La Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, spettacoli e sapori antichi

Anche quest’anno ci sarà una grande festa a Nusco in Irpinia per la Notte dei Falò: un evento di tre giorni che animerà le strade dell’antico borgo con falò, stand enogastronomici, musica e spettacoli con una grande festa in onore di Sant’Antonio

Una festa antica che torna anche quest’anno come da tradizione, la notte dei Falò di Nusco che si terrà nella cittadina irpina venerdì 19, sabato 20 a domenica 21 gennaio 2024 con tre serate di festa da non perdere che animeranno il caratteristico borgo avellinese.

A Nusco per tre giorni ci saranno spettacoli folkloristici, gastronomia tipica e musica popolare per una festa e che trova le sue origini nel lontano 1656, quando la peste provocò 1200 vittime e furono accesi tanti falò come mezzo di purificazione corporale e spirituale.

Oggi la notte dei Falò di Nusco è una grande festa in onore di Sant’Antonio, che si ispira sempre al Fuoco, ai suoni e ai sapori ed è oramai una tradizione che rappresenta il simbolo della salute, del benessere e dell’abbondanza. Anche quest’anno nei tre giorni ci saranno visite guidate nel centro storico e un servizio navetta per i turisti per accedere al centro storico.

A Nusco la festa dei Falò 2024

Tre giorni di festa a Nusco: venerdì 19, a legna, sabato 20, il fuoco e domenica 21 la brace.

19 gennaio 2024

Ore 10:00 Laboratorio sulla tradizione del falo in collaborazione con la scuola Primaria

F.Kennedy di Nusco

ore 12:30 Apertura stand enogastronomici

Ore 19:00 LI CUNTI (narrazione del “cunto” vicino ai falo)

Ore 20:00 Accensione dei Bracieri per ie vie del Borgo

Gruppi musicali dalle ore 20:30

Battista Band in Popolare Piazza Natale

Bakkano Sounds Pazza De Sanchs

Sangria San Donato (Villa Nuova)

Gruppi folkloristici itineranti:

1 Virtuosi della tarantella di Tonino Boccella

La Scuola di tarantella Montemaranese

20 gennaio 2024

Ore 10:30 Laboratorio di CONTA CUNTI

Ore 12:30 Apertura stand enogastronomici

Ore 17:00 Convegno: “INNOVAZIONE E TRADIZIONE PER UN TURISMO SOSTENIBILE NEI BORGHI presso Aula Consitare Piazza S. Maria Vetere

Ore 18:30 Accensione dei Falò a cura dell’Amministrazione Comunale

LA GATTA NNAMMUTARA LU CIUCCIU E LU PUORCU PITRUSINELLA – E tanti altri

Gruppi musicali dalle ore 20:30 – Mix armony Piazza Trinita Amici di Balera in Folk Piazza De Sanctis Folk in Progress Pazza Natale Ritmo Popolare Piazza Borgo San Donato – Odissea Via Largo San Donato Rotarossa San Donato (Vila Nuova)

Gruppi folidoristici itineranti: Angelo Napolillo La Diavolata



21 gennaio 2024

Ore 10:30 Laboratorio gratuito di Pasta fresca METTI LE MANI IN PASTA” a cura delle Donne dell’Associazione Circolo Pensionati Nuscani presso Piazza S. Amato

Ore 12:30 Apertura stand enogastronomici

Dalle ore 16:00

Gruppi folkloristici itineranti: “Compactrollo I Tarantellati di Volturara Gruppi musicali dalle ore 20.00 Nuevo Ritmo Piazze Natale * Rotarossa San Donato (Vaia Nuova)



Alla notte dei Falò ci saranno anche visite guidate con prenotazione obbligatoria e poi una grande varietà di piatti e prodotti della tradizione locale, che sarà possibile assaggiare nei numerosi stand lungo i luoghi della festa. Prevista anche una Navetta Gratuita

