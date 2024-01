A Sant’Antonio Abate la grande “Sagra Della Porchetta” e il tradizionale fucarazzo

Grande festa del Santo Patrono a Sant’Antonio Abate, nel napoletano, con la “Sagra della porchetta” e anche 6 giorni di festa con buon cibo, concerti e spettacoli gratuiti con i Ditelo Voi, Gianluca Capozzi e gran concerto finale con Rosario Miraggio. Non mancherà l’accensione de “‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono”, il grande falò che ricorda la luce e il calore di Sant’Antonio

A Sant’Antonio Abate, nel napoletano, da martedì 16 a domenica 21 gennaio 2024 si terrà la 43esima edizione della “Sagra della porchetta”, con ben 6 giorni di festa in occasione delle festività di Sant’Antuono 2024 con tanto buon cibo, musica e il tradizionale fucarazzo.

La festa del Santo Patrono a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, viene da anni accompagnata dal rito del fuocarazzo, e si svolgerà, sempre con ingresso gratuito, tra il Parco Naturale, piazza della Libertà e Largo Sandro Pertini con tanti stand di buon cibo, mostre fotografiche e rievocazioni di arti e mestieri e concerti e spettacoli gratuiti

Anche tanti grandi artisti si esibiranno a Sant’Antonio Abate

Dal 16 al 21 gennaio 2024 a Sant’Antonio Abate in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono e della sagra della porchetta ci sarà anche un ricco programma di concerti e spettacoli serali gratuiti con tanti bravi musicisti e poi tanti eventi durante il giorno. Per tutto il periodo della Sagra e della festa ci saranno i “porchettari” che offriranno tante bontà enogastronomiche preparate in loco a base di porchetta di maiale. La festa ricorda Sant’Antonio, patrono dei macellai, dei contadini e degli allevatori ed è il protettore degli animali domestici.

Di seguito il programma degli eventi che si svolgeranno tra piazza della Libertà e Largo Sandro Pertini, salvo diversa indicazione.

16 gennaio 2024 – in serata opere floreali e artistiche in onore del Santo – Concerto del Gruppo Agerola Folk – l’accensione de “‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono”, il falò, che simboleggia la luce e il calore di Sant’Antonio

– in serata opere floreali e artistiche in onore del Santo – Concerto del Gruppo Agerola Folk – l’accensione de “‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono”, il falò, che simboleggia la luce e il calore di Sant’Antonio 17 gennaio 2024 – al Parco Naturale Fiera Tradizionale agricola e degli Animali – a Piazza Pertini alle 10 Fiera Agricola Coldiretti – in serata Parata Black Days, Sciala Popolo e Banda Caprese – Spettacolo del trio de I Ditelo Voi.

– Fiera Tradizionale agricola e degli Animali – a Piazza Pertini alle 10 Fiera Agricola Coldiretti – in serata Parata Black Days, Sciala Popolo e Banda Caprese – 18 gennaio 2024 – Il grande concerto di Gianluca Capozzi

– Il grande concerto di 19 gennaio 2024 – Contest per bambini ispirato a “Master Chef” – Concerto di Mavi

– Contest per bambini ispirato a “Master Chef” – Concerto di Mavi 20 gennaio 2024 – Gran concerto finale con Rosario Miraggio.

– Gran concerto finale con 21 gennaio 2024 – ore 10 Cooking Show – ore 15 esibizione artistica di S. Antuono Scampia – 10/20 Rievocazione Storica Medioevale.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.