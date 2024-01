Notte Bianca al Rione Sanità a Napoli, ecco il programma e la nuova data di Sanità TàTà

© gaebal

Si terrà sabato 20 gennaio la notte bianca alla Sanità con tanta musica nel quartiere Sanità, per la nuova edizione di Sanità TaTa rimandata dall’Epifania a causa del maltempo. Previsti tanti artisti con concerti gratuiti nei luoghi più belli della zona e aperti molti negozi e monumenti straordinari

Si terrà la sabato 20 gennaio 2024 la nuova edizione di Sanità-tà-tà, la Notte Bianca al Quartiere Sanità a Napoli, rimandata dall’Epifania a causa del maltempo.

La tradizionale manifestazione si tiene da anni nell’antico quartiere con tanta musica dal vivo e tanti artisti che si esibiranno gratuitamente nei luoghi più belli della zona. Quest’anno la manifestazione sarà il finale di “Vedi Napoli a Natale e poi torni” l’evento del Comune che ha promosso tanti appuntamenti natalizi anche nei luoghi più particolari della Municipalità 3.

Sabato 20 gennaio 2024 per Sanità-tà-tà i concerti si terranno dalle 18.30 a mezzanotte, al Borgo Vergini, nell’area antistante il Cimitero delle Fontanelle (che quest’anno verrà riaperto al pubblico) in Piazza Sanità, nel cuore del quartiere e in tanti altri luoghi come Piazzetta Crociferi, Altezza Supportico Lopez, Bivio Cristallini, Arena Sanità e Murales Totò

Tanti artisti nel quartiere Sanità per Sanità Ta Ta

Presenti tanti artisti in Piazza Sanità tra cui Gianni Fiorellino, Mv Killa, Rico Femiano Gnut, Monica Sarnelli, Settembre,Vincenzo Comunale, Luciano Caldore, Mixed by Erry, Marsica, Ars Nova Napoli, Greg Rega, Vesuviano, Stè, Annibale, Kamaak, Bimbi di fumo, Gaié, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo e tanti altri

La presentazione dei live è affidata agli speaker di Radio Marte, media partner dell’evento. Gianni Simioli parteciperà a questa VI edizione di Sanità-tà-tà nella doppia veste di direttore artistico e presentatore. Con lui tanti altri artisti e Dj

Anche aperture straordinarie di siti monumentali

Alcune info sulle aperture straordinarie dei siti d’interesse turistico-culturali per la Serata del 20 Gennaio “SANITÀ TaTa’” 2024

Catacombe di San Gaudioso – Apertura straordinaria alle ore 18, ore 19 e ore 20.

– Apertura straordinaria alle ore 18, ore 19 e ore 20. Jago Museum – chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Apertura straordinaria alle ore 18, ore 19 e ore 20.

– Apertura straordinaria alle ore 18, ore 19 e ore 20. Casa Sanità Dalle 18,00 in poi, con mostra ingresso libero – Via della Sanità 36a

Dalle 18,00 in poi, con mostra ingresso libero – Via della Sanità 36a Acquedotto Augusteo VerginiSanità, tre turni 20.00 21.00 e 22.00 – associazioneverginisanita@gmail.com +39 328 129 7472 ( wzp -sms )

Maggiori informazioni – Comune di Napoli – Municipalità 3

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.