Il Tiglio in Festa: a Melizzano la festa con tartufo e caciocavallo

Una bella giornata nel Sannio con Stand gastronomici con piatti a base di tartufo e degustazione dei buoni prodotti del territorio e poi visite guidate al piccolo borgo sannita e poi ai vigneti e agli uliveti intorno al paese

Grande festa a Melizzano, in provincia di Benevento, Domenica 21 Gennaio 2024, a partire dalle ore 10.00 per l’evento Il Tiglio in Festa – Tartufo e Caciocavallo dove troveremo le migliori specialità della zona, iniziando dal tartufo e dal caciocavallo. Nella suggestiva piazzetta del Tiglio a Melizzano i visitatori troveranno tanti Stand gastronomici con piatti a base di tartufo, altri stand per la degustazione dei buoni prodotti del territorio e spazi destinati agli artigiani e alle mostre.

Una bella occasione per scoprire le bellezze del piccolo borgo sannita che sarà possibile conoscere partecipando alle visite guidate gratuite ma con prenotazione obbligatoria inviando una email: info@vivisannio.com Non mancherà l’intrattenimento musicale del gruppo di musica popolare Taranta 3.

Programma di massima della festa del Tiglio a Melizzano

Ore 9:00 – incontro per la passeggiata del tiglio e visita ai mulini lungo il torrente Maltempo Incontro presso il parcheggio del comune per la passeggiata intorno a Melizzano. Il percorso avrà la durata di circa 2 ore e sarà lungo 8 km per i vigneti e gli uliveti intorno al paese. Il percorso sarà molto parnoramico con vista si sul Monte Taburno e Camposauro sia sulla valle Telesina con il massiccio del Matese sullo sfondo.

Ore 11:00 – Arrivo corteo auto storiche e gruppo motociclistico – Alla festa saranno ospiti i gruppi di auto storiche e moto che rimarranno visibili per tutta la giornata. Le auto saranno parcheggiate in Via piazza Roma. Le moto invece saranno visibili di fronte ai palazzi sempre con affaccio in piazza Tiglio.

Ore 11:00 – Apertura mostra sulla storia di Melizzano presso l'associazione anziani in piazza Tiglio

Ore 11:00 – Apertura mostra d'arte presso la sede dellaCorale Polifonica SS. AA. Pietro e Paolo in Piazza Tiglio All'interno del vecchio palazzo comunale sarà allestita una mostra d'arte con opere di: Gennaro Leva, Carmen Nugnes, Vittoria D'Avico, Marco Ciccolella.

Ore 11:00 – Apertura mercato tartufo e caciocavallo – Presso le bancarelle degli espositori sarà possibile acquistare i prodotti a base di tartufo e il tartufo fresco. Saranno inoltre presenti prodotti di eccellenza del territorio di Melizzano: vino, olio, formaggi, marmellate confetture…

Ore 11:30 – Spettacolo artista di strada mangiafuoco

Ore 12:30 – Apertura stand gastronomici

Ore 13:30 – Spettacolo artista di strada mangiafuoco

Ore 14:30 – Musica live popolare con il gruppo Taranta 3

Ore 16:30 – Presentazione Libro Pasquale Fusco, Anna Salomone: Il Giardino Delle Sette Meraviglie

Pasquale Fusco, Anna Salomone: Il Giardino Delle Sette Meraviglie Ore 17:00 – Chiusura della giornata

Maggiori informazioni – Festa del Tiglio a Melizzano

Maggiori informazioni associazione Vivi Sannio 334.7733533

