WineJazz: serata speciale al Teatro Summarte uno dei luoghi simbolo del Jazz internazionale in Campania

Serata Speciale con WineJazz in uno dei luoghi simbolo del Jazz internazionale in Campania, il Teatro Summarte, con una magica unione tra musica e vino per regalare un'esperienza emozionante.

Serata speciale WineJazz Venerdì 17 novembre 2023 al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, vicino Napoli, uno dei luoghi simbolo del Jazz internazionale in Campania, con una magica unione tra musica e vino per regalare un’esperienza emozionante.

WineJazz è il nuovo progetto in collaborazione con NOMEA che ha l’intento di proporre eccellenze del territorio condividendo anche un’esperienza non convenzionale. Una serata all’insegna della condivisione tra piacevolezza del gusto con 2 vini offerti al pubblico e suggestioni sonore che avranno come protagonista il trio ‘Agorà Tá’ progetto Jazz multiculturale che nasce dalla collaborazione tra Licia Lapenna cantante partenopea e Felipe Muniz Chitarrista Brasiliano a cui si aggiunge il bassista Aldo Capasso.

Un sorprendente viaggio musicale dove il filo conduttore è la contaminazione tra il linguaggio improvvisativo e dinamico tipico del jazz, la sensibilità ritmica e le melodie e della musica Afrobrasiliana.

Serata speciale con Jazz e Vino in uno dei luoghi simbolo del Jazz internazionale

Il Teatro caratterizzato da una particolare platea divisa tra poltrone e tavoli, offrirà, per chi vorrà, la possibilità dei ‘social tables’, area nella quale si condivideranno i tavoli con l’intento di favorire la socializzazione tra ospiti della serata ascoltando musica e bevendo vino.

L’evento è organizzato da NOMEA brand internazionale con sede a Napoli, Madrid e Tirana in collaborazione con Teatro Summarte di Somma Vesuviana. NOMEA supporta la ricerca scientifica contro i tumori infantili con l’Associazione Italiana Lotta al Neuroblastoma.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione obbligatoria: solo con messaggio WhatsApp: 375 6139180 info eventinomea@gmail.com

Come partecipare alla Serata WineJazz al Teatro Summarte: prezzi, orari e date

Quando : Venerdì 17 Novembre 2023 ore 21,30

: Venerdì 17 Novembre 2023 ore 21,30 Dove : Teatro Summarte – Somma Vesuviana via Roma, N°15 (NA)

: Teatro Summarte – Somma Vesuviana via Roma, N°15 (NA) Prezzo biglietto: 20 € (Concerto Jazz – N° 2 Bicchieri di Vino) – Posti limitati

Prezzo biglietto: 20 € (Concerto Jazz – N° 2 Bicchieri di Vino) – Posti limitati

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria: solo con messaggio WhatsApp: 3756139180– eventinomea@gmail.com

Prenotazione obbligatoria: solo con messaggio WhatsApp: 3756139180– eventinomea@gmail.com Parcheggi gratuiti nelle vicinanze

