Aperitivo Artistico nel Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II: aperitivo, visita e performance di danza

© Serena Spennato per Nomea

L‘Aperitivo Artistico di NOMEA approda nel Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II. Un evento che farà vivere ai partecipanti un’immersione sensoriale con performance artistiche negli esclusivi spazi storici del sito

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 18 maggio 2024, a partire dalle ore 17.00, e dopo il successo dei precedenti appuntamenti nei principali luoghi di valenza culturale di Napoli, l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA torna nel meraviglioso Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche situato nel cuore della città all’interno dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Il Sito è costituito dai Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia (non visitabile per l’evento) e dal Museo di Fisica. L’alto valore storico e scientifico delle diverse collezioni, con il rilevante interesse artistico e culturale delle sale espositive, ne fanno una struttura che si pone in chiara evidenza nei confronti delle altre istituzioni museali nazionali ed internazionali.

Grazie ad un’apertura straordinaria Sabato 18 maggio sarà possibile vivere, con l’evento Aperitivo Artistico, un’immersione sensoriale attraverso un happening creativo che unirà le arti performative ad una visita con introduzioni storiche a cura dell’attore Giovanni Del Monte noto per la sua presenza in fiction televisive ed al Festival di Cannes.

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

Durante l’evento negli incantevoli spazi museali ci sarà una suggestiva performance di danza ideata dalla coreografa internazionale Irma Cardano ed un particolare momento che unirà arti visive a musica con sonorità ambient ideate per l’occasione con chitarra e loop station eseguite dal vivo con illustrazioni in digital painting create con tematiche legate al Museo

L’evento si concluderà con uno stuzzicante momento dedicato al gusto. La serata è organizzata da NOMEA brand internazionale presente in Italia, Albania e Spagna

Ci saranno 3 turni di partecipazione:

Turno A : Biglietteria dalle ore 17.00 – inizio evento 17.15 – fine evento 18.30

: Biglietteria dalle ore 17.00 – inizio evento 17.15 – fine evento 18.30 Turno B: Biglietteria dalle ore 19.00 – inizio evento 19.15 – fine evento 20.30

Biglietteria dalle ore 19.00 – inizio evento 19.15 – fine evento 20.30 Turno C: Biglietteria dalle ore 21.00 – inizio evento 21.15 – fine evento 22.30

Aperitivo Artistico nei Musei Universitari della Federico II: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 18 maggio 2024

: Sabato 18 maggio 2024 Dove : Centro Musei Universitari – Via Mezzocannone n° 8 – Napoli

: Centro Musei Universitari – Via Mezzocannone n° 8 – Napoli Turni di accesso : A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00

: A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00 Contributo di partecipazione: 20€ adulti (Consumazione – Visita – Performance artistiche) / 10€ 6-17 anni (Visita – Performance artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance artistiche)- Requisiti d’età consigliati: da 11 anni in su

20€ adulti (Consumazione – Visita – Performance artistiche) / 10€ 6-17 anni (Visita – Performance artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance artistiche)- Requisiti d’età consigliati: da 11 anni in su Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 3756139180–

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 3756139180– Evento ufficiale: Nomea Aperitivo Artistico

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.