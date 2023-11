Chocoland a Piazza Municipio: la seconda edizione della festa del cioccolato con i maestri cioccolattai

Ritorna a Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi, la più grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato con un’altra edizione in Piazza Municipio ed anche i maestri cioccolatai Staccoli, Lo Giudice e Palazzi

Da mercoledì 15 a domenica 19 novembre 2023 ritorna a Napoli la seconda edizione di Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del cioccolato artigianale. Per il 2023 Chocoland ha raddoppiato la sua presenza in città con due edizioni in due luoghi simbolo della città: Chocoland, La Terra dei Golosi è già stata a Napoli al Vomero dal 26 ottobre al 1 novembre 2023 con un grandissimo successo di pubblico ed ora ritorna in città a piazza Municipio con una bella edizione pre-natalizia.

Chocoland a piazza Municipio con i grandi Maestri Cioccolatai

Da mercoledì 15 a domenica 19 novembre 2023, dalle ore 10 fino a tarda sera, a Piazza Municipio ci saranno le tante caratteristiche casette piene di tante bontà fatte con puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia. Ma in piazza Municipio, la bella piazza rinnovata da poco con un nuovo collegamento per il Porto oltre alle tante bontà a base di cioccolato ci saranno anche tanti Maestri Cioccolatai.

In particolare ci saranno anche presentazioni, intrattenimento e show cooking a partire con l’incontro del 15 novembre con Paolo Staccoli, maestro cioccolatiere romagnolo, che poche settimane fa ha ottenuto il riconoscimento “Migliori pasticceri del Mondo” da Iginio Massari .

che poche settimane fa ha ottenuto il riconoscimento . Altro incontro, sempre il 15 novembre alle ore 17, con Giancarlo Lo Giudice executive chef di Terrazza Ramè, il ristorante in cima al Gold Tower Lifestyle Hotel, che presenterà il suo cannolo siciliano.

che presenterà il suo cannolo siciliano. Giancarlo Lo Giudice , napoletano di adozione, sarà a Chocoland anche il 16 novembre alle ore 18, per presentare un risotto al cacao con capperi disidratati e stracciatella di bufala e poi anche il giorno 19 alle ore 19, per illustrare la preparazione di una sfoglia alle mandorle e cioccolato.

, napoletano di adozione, sarà a Chocoland anche il 16 novembre alle ore 18, per presentare un risotto al cacao con capperi disidratati e stracciatella di bufala e poi anche il giorno 19 alle ore 19, per illustrare la preparazione di una sfoglia alle mandorle e cioccolato. Altro Maestro Pasticciere a Chocoland sarà Augusto Palazzi, il pastry chef volto noto della televisione con il suo show cooking di sabato 18 dalle ore 18 e domenica 19 novembre dalle ore 12, quando proporrà la preparazione di brownie rocher e ganache montata al cioccolato al latte e in un babà al cacao e arancia con ganache montata al caffè.

volto noto della televisione con il suo show cooking di sabato 18 dalle ore 18 e domenica 19 novembre dalle ore 12, quando proporrà la preparazione di brownie rocher e ganache montata al cioccolato al latte e in un babà al cacao e arancia con ganache montata al caffè. Non mancheranno incontri anche con la pastry blogger Valentina Cappiello il giorno 18, dalle ore 17, che proporrà una crostata morbida al cacao con ganache al cioccolato fondente e marmellata di arance.

il giorno 18, dalle ore 17, che proporrà una crostata morbida al cacao con ganache al cioccolato fondente e marmellata di arance. Sempre il giorno 18 ma alle ore 17.30, lo show cooking con Ciro Poppella, che riceverà anche il Premio Chocoland 2023 per la sua innovativa creazione del “fiocco di neve”.

Chocoland Napoli, aprirà il 15 novembre alle ore 17.30, mentre gli stand saranno operativi già a partire delle ore 10, e non mancherà la “Fabbrica del Cioccolato”, dalle ore 10 alle 21 con laboratori e dimostrazioni e poi ogni giorno le apparizioni di un Willy Wonka in carne ed ossa che, dalle ore 16 alle 20, sarà disponibile per fare foto con la celebre tavoletta dorata.

Ci sarà anche l’Accademia del Cioccolato di Antonio Vanacore dove, dal 15 al 17 novembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, si potranno scoprire tutti i segreti della produzione del cioccolato, dal favo di cacao alla tavoletta e poi per i più piccoli, Otto Bassotto Show, con clowneria, magia comica e fantasia con i palloni, in programma il 16 novembre dalle ore 17 e il teatro dei burattini di Mario Ferraiolo, con spettacoli diversi ogni giorno: il 15 e il 16 novembre, dalle ore 16 e dal 17 al 19 novembre, dalle ore 10.

Non mancheranno momenti dedicati anche ai libri, con lo spazio curato dall’Ace, l’Associazione Campana Editori, che sabato 18 novembre, dalle ore 10 alle 13.30, presenterà quattro volumi a tema cucina e dolci e tanto altro.

A Chocoland, La Terra dei Golosi l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Previste tantissime attività e ospiti con animazione, spettacoli e laboratori che troverete in dettaglio, assieme a tutti gli eventi e aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

