La Pasticceria Poppella apre una nuova sede a Piazza Cavour a Napoli

Una dolce novità in questo periodo particolare ci viene proposta da Ciro Scognamiglio il titolare della Pasticceria Poppella che apre una nuova sede a Piazza Cavour

Terzo locale per la famosa Pasticceria Poppella, oramai storico locale del Rione Sanità che dal 2015 propone i “fiocchi di Neve” dolci squisiti con crema bianca a base di ricotta di pecora e latte fresco che riempie una calda e soffice brioche dal gusto leggero, piena di zucchero a velo.

E questo nuovo locale, aperto con tanto ottimismo e uno sguardo al futuro in piazza Cavour vicino al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si unisce agli altri due che si trovano alla Sanità in via Arena Sanità e nella centrale via Santa Brigida, 69/70 .

Un locale molto bello e grande, un negozio di pasticceria alla napoletana dove troveremo tanti ottimi dolci napoletani della tradizione e il celebre fiocco di neve ma anche la buonissima “La Bombetta di Totó”, fatta di Pan di Spagna allo yogurt, ripieno al fiocco di neve e copertura al cioccolato. Un’altra vera bontà.

Naturalmente nel nuovo locale di Poppella anche uno spazio per il bar dove si potrà gustare un buon caffè napoletano e tanto altro.

Il Fiocco di Neve di Poppella ma anche il buon Torrone

I “Fiocchi di neve” sono una piccola e morbida brioche con all’interno una crema molto soffice di ricotta di pecora e latte fresco e sopra una spolverata di zucchero a velo.

Una vera bontà che ha reso ancora più famosa la Pasticceria Poppella, già molto conosciuta in città per gli altri ottimi dolci che produce tra cui altre specialità come le buone colombe artigianali o l’ottimo torrone. E nel nuovo negozio di Piazza Cavour con l’avvicinarsi del periodo dei morti troveremo anche tantissimo e ottimo torrone.

