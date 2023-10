Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2023 a Napoli e in Campania

Torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con eventi eventi e attività dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, per stimolare e sviluppare nei bambini l’interesse verso l’arte e il patrimonio culturale

Domenica 8 ottobre 2023 torna la F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, ed anche a Napoli ed in Campania ci saranno alcuni eventi e attività dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. L’iniziativa vuole stimolare e sviluppare nei bambini l’interesse verso l’arte e il patrimonio culturale con esperienze che associano gli aspetti ludico-creativi a quelli didattici.

Il tema del 2023 è “Apriti museo” e vuole parlare ai bambini di inclusività e di accoglienza presentando anche un’altra tematica di grande importanza, quella dell’accessibilità museale.

Al Momento sono oltre 700 i musei italiani che partecipano alla giornata nazionale delle famiglie al museo con diversi eventi e attività per tutte le età: di seguito alcuni a Napoli e in Campania. Molti degli eventi sono gratuiti per tutta la famiglia in altri si paga l’ingresso.

I musei partecipanti domenica 8 ottobre (al momento) a Napoli

Al momento risultano partecipanti all’iniziativa i seguenti musei.

I musei partecipanti, al momento, in Campania

Museo Archeologico di Bisaccia (AV) – eventi di mattina

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle del Sele (SA) – eventi di mattina e di pomeriggio

Museo Historicus Mignano Monte Lungo, (CE) – eventi di pomeriggio

Museo Civico di Montefalcone Di Val Fortore (BN) – eventi di mattina – Attività 4-12 anni

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano (SA) – Eventi di Mattina

Per cercare tutti i musei italiani che partecipano alla giornata nazionale delle famiglie potrete cercare sul sito ufficiale usando la ricerca avanzata tramite questo link

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.