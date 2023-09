Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 14 al 17 settembre 2023

Ph Facebook Sagra dell'Uva Galluccio ©

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 14 al 17 settembre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

“Napoli incontra il Mondo” con il Festival dell’Oriente, l’Holy festival e tanti altri

Nella Mostra d’Oltremare nei weekend del 9-10 e 16-17 settembre 2023 si terrà “Napoli incontra il Mondo” un grande viaggio itinerante tra cultura, arte, tradizioni, folklore, show, attività, musica e sapori di tutto il mondo. 90.000 metri quadrati in si potranno trovare almeno una ventina di festival, che si terranno in contemporanea tutti assieme A Napoli Incontra il Mondo ci saranno anche il Festival dell’Oriente, il Festival Irlandese, il That’s America, il Festival Country, il Festival dei Nativi, il Festival Argentino, il Festival Spagnolo, il Festival dell’America Latina, il Festival del Giappone e tantissimi altri format “Napoli incontra il Mondo”

La Sagra dell’Uva a Galluccio, con i grandi vini di Terra di Lavoro e i carri allegorici

Anche quest’anno da sabato 16 a Domenica 17 Settembre 2023 si terrà a Galluccio, nel casertano, la grande festa della Sagra dell’Uva che giunge alla sua 47esima edizione. Un bell’evento che vuole far provare ai partecipanti le pregiate qualità delle uve locali grazie alle degustazioni delle cantine locali accompagnate da prodotti della buona gastronomia locale. Galluccio si trova infatti nel casertano in quella bellissima terra tra le falde di monte Camino ed il gruppo vulcanico di Roccamonfina, e fa parte della Comunità Montana “Monte S. Croce”. La Sagra dell’Uva a Galluccio

Sagra del Fungo Porcino a Castelpagano per due lunghi weekend

Sei giorni di festa a Castelpagano, in provincia di Benevento, per la Sagra Del Fungo Porcino 2023 che si svolgerà su 2 weekend in particolare nei giorni dal 15-16-17 e 22-23 -24 Settembre 2023. A Castelpagano la 25ma Edizione della Sagra Del Fungo Porcino vuole promuovere il patrimonio eno-gastronomico del territorio. Una sagra organizzata dal Comune di Castelpagano per un appuntamento molto atteso da tutti coloro che adorano il fungo porcino cucinato in mille modi. Un grande concerto gratuito con Eugenio Bennato ed anche tante degustazioni di prodotti tipici locali a base dei buoni funghi porcini, e poi i buoni vini campani della zona, musica, animazione e spettacoli, un trenino turistico passeggiate, trekking e tanto altro alla Sagra Del Fungo Porcino Sagra del Fungo Porcino a Castelpagano

BaccalàRe la festa dedicata al baccalà al Maschio Angioino a Napoli: programma

Dal 14 al 19 settembre 2023 torna a Napoli BaccalàRe la grande festa culinaria del buon baccalà per una imperdibile sesta edizione che si svolgerà quest’anno nel Maschio Angioino nel centro della città. Un’occasione unica per chi ama il baccalà e una bella kermesse di alta cucina e ricette imperdibili che vedrà impegnati tanti Top Chef, Maestri Pizzaiuoli e Pastry Chef BaccalàRe la festa dedicata al baccalà

A Lettere, sui monti Lattari Borgo Di Vino in Jazz la festa del vino

Grande festa a Lettere, sui monti Lattari, al Borgo San Nicola per tre giorni di degustazioni e musica dal vivo per la nuova edizione di Borgo diVino in Jazz, la festa del vino a Lettere (NA) che si terrà dal 15 al 17 settembre 2023. “Lettere Borgo Di Vino in Jazz” è la bella festa del vino ad ingresso gratuito che si terrà a Lettere nell’incantevole scenario del Borgo antico di San Nicola. La festa si terrà nelle serate di venerdì 15 e sabato 16 settembre e nella mattinata di domenica 17 settembre 2023. la festa del vino

La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Il Bufala Village vicino a Caserta: una grande festa dei prodotti della filiera bufalina

Dal 15 al 17 Settembre 2023 a San Marco Evangelista, vicino Caserta si terrà la grande festa del Bufala Village. Una grande festa della bufala che si svolge in Provincia di Caserta che, con tutto il suo territorio rappresenta, da secoli, la principale area di allevamento della Bufala Mediterranea Italiana che produce quello che è stato soprannominato l’oro bianco: il buon latte bufalino da cui si ottiene la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Previste anche l’esibizione live “Suoni Antichi” I Bottari di Macerata Campania, il concerto Live de “La Maschera” e la notte della Tammorra con tanti artisti. Il Bufala Village

Festa dello Street Food a Sorrento: arriva Saporitissimo Street Food

Da mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2023, dalle ore 12 alle 24 una grande festa del buon cibo di strada si terrà nella villa comunale di Sorrento, con “Saporitissimo Sorrento Street Food”. Un interessante percorso tra i sapori ed i saperi del Sud Italia, tra assaggi di mozzarella di bufala, caciocavallo “impiccato”, specialità di pesce e tante varietà di pasta. Non mancherà lo spazio per la carne alla griglia ed un altro per i gustosi panini con hamburger, forni per le pizze con tante farciture. e poi tanti dolci, con sfogliate, babà, crepes ed un’ampia scelta di produzioni siciliane. Tanto buon cibo ma anche musica di sera a Saporitissimo Street Food

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Concerti Gratis in Campania dal 14 al 19 settembre 2023 – Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti dal 14 al 19 settembre 2023 Concerti Gratis in Campania

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti Passeggiate e spettacoli tra i luoghi più belli a Piano di Sorrento – Fino al 16 settembre la seconda edizione della Rassegna dedicata alla valorizzazione delle frazioni di Piano di Sorrento, che quest’anno si chiama ” Borghi e Casali Folk – Identità, Religione e Folklore ”. Cinque appuntamenti in programma tra visite guidate e performances artistiche per un evento che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio, nutrendo il legame tra esso e i cittadini. Il progetto è promosso dalla ProLoco Piano Di Sorrento con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Piano di Sorrento. Borghi e Casali Folk

Fino al 16 settembre la seconda edizione della Rassegna dedicata alla valorizzazione delle frazioni di Piano di Sorrento, che quest’anno si chiama ”. Cinque appuntamenti in programma per un evento che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio, nutrendo il legame tra esso e i cittadini. Il progetto è promosso dalla ProLoco Piano Di Sorrento con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Piano di Sorrento. Amalfi Summer Fest 2023: il programma di eventi gratuiti estivi ad Amalfi – Da fine giugno fino al mese di settembre 2023 si terrà “Amalfi Summer Fest 2023” , il programma di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale. Attesi grandi nomi della musica tra cui Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band e poi Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra Panzillo e tanti altri grandi artisti. Amalfi Summer Fest

Da fine giugno fino al mese di settembre 2023 si terrà , il programma di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale. Attesi grandi nomi della musica tra cui e poi Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra Panzillo e tanti altri grandi artisti. A Piano di Sorrento tantissimi eventi gratuiti per l’estate 2023 – A Piano di Sorrento fino al 27 settembre 2023 si terrà “Davanti al golfo di Surriento…”con tantissimi eventi culturali e artistici,spettacoli di musica, teatro e danza ma anche cinema, letteratura, concerti, cabaret. Prossimi 1 settembre – Villa Fondi Spettacolo con Diego de Silva ed il “Trio Malinconico” – 2 settembre – Villa Fondi Presentazione del libro “Il mostro ha gli occhi azzurri – Il delitto di Ponticelli di Giuliana Covella” A cura del C.I.F. Piano di Sorrento Davanti al golfo di Surriento

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.