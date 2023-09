BaccalàRe, la festa dedicata al baccalà al Maschio Angioino a Napoli

Inizia giovedì 14 settembre 2023 la nuova edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata a chi ama il baccalà. Una grande festa che stavolta si terrà nel centro della città, nel Maschio Angioino, con ben sei giorni dedicati all’ottimo baccalà.

Dal 14 al 19 settembre 2023 torna a Napoli BaccalàRe la grande festa culinaria del buon baccalà per una imperdibile sesta edizione che si svolgerà quest’anno nel Maschio Angioino nel centro della città. Un’occasione unica per chi ama il baccalà e una bella kermesse di alta cucina e ricette imperdibili che vedrà impegnati tanti Top Chef, Maestri Pizzaiuoli e Pastry Chef.

La quota di partecipazione all’evento è di €30 e include la Degustazione di due piatti di baccalà – Bevanda a scelta tra acqua, vino o birra – Dolce per concludere in dolcezza l’esperienza gastronomica.

Ci sarà anche una CharityDinner il giorno 14 settembre che si terrà nella splendida Sala dei Baroni, all’interno del Maschio Angioino con la partecipazione di chef stellati, pizzaioli e pastry chef internazionali che interpreteranno il baccalà e lo stoccafisso in modo magistrale. Il costo di accesso all’evento del 14 è di 70 euro e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”. I biglietti si acquistano sul sito ufficiale e la Charity dinner si terrà il 14/09/23 alle ore 20:00

BaccalàRe al Maschio Angioino a Napoli

Una volta acquistato il biglietto di ingresso si potrà accedere alle seguenti attività:

Aperibaccalà e cocktail bar

Corsi di approccio al vino gratuiti previa prenotazione all’indirizzo mail baccalare@gmail.com a cura dell’ A.I.S “Associazione Sommelier di Napoli”

Degustazioni gratuite di formaggi previa prenotazione all’indirizzo mail baccalare@gmail.com a cura dell’ Onaf “Associazione nazionale assaggiatori Formaggi”

Seminari tecnico scientifici sui prodotti ittici campani

Seminari culturali dedicati al contrasto dello spreco alimentare

Performance artistiche

Artisti di strada all’interno del borgo

I tickets sono acquistabili direttamente al botteghino presso il Maschio Angioino. Gli orari della manifestazione sono i seguenti dal Lunedì al Sabato 18:30/24:00 la Domenica 12:00/24:00, Una bella manifestazione all’insegna della cultura e della tradizione culinaria napoletana del baccalà, in tutte le sue forme che ritorna dopo il grande successo per le edizioni precedenti, come l’edizione del 2019 che raggiunse i 200.000 visitatori),

Piatti semplici e accessibili a tutti ma anche alta cucina e ricette innovative sempre con lo squisito Baccalà, il buon merluzzo conservato sotto sale e poi essiccato che riscuote sempre più successo sia nella cucina napoletana che su tutte le tavole in Italia.

Maggiori Informazioni

