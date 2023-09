Festa dello Street Food a Sorrento: arriva Saporitissimo Street Food

Cinque giorni all’insegna del gusto, della musica e dello spettacolo, con tanto ottimo cibo di strada, nel centro di Sorrento nella villa comunale Salve D’Esposito, con “Saporitissimo Sorrento Street Food

Da mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2023, dalle ore 12 alle 24 una grande festa del buon cibo di strada si terrà nella villa comunale di Sorrento, con “Saporitissimo Sorrento Street Food”. Un interessante percorso tra i sapori ed i saperi del Sud Italia, tra assaggi di mozzarella di bufala, caciocavallo “impiccato”, specialità di pesce e tante varietà di pasta.

Non mancherà lo spazio per la carne alla griglia ed un altro per i gustosi panini con hamburger, forni per le pizze con tante farciture. e poi tanti dolci, con sfogliate, babà, crepes ed un’ampia scelta di produzioni siciliane.

Tanto buon cibo ma anche intrattenimento a Saporitissimo Street Food

Spazio anche per i più piccoli che, dalle ore 16 alle 20, troveranno una bella animazione con i giocolieri, trampolieri, clown e spettacoli di bolle di sapone e poi, dal 14 al 17 settembre, dalle ore 17 alle 20, ci sarà Bonsai Clown, con il suo spettacolo di magia.

E tutte le sere un bel programma musicale con inizio alle ore 21.

mercoledì 13 settembre – ore 19 – Sorrento Folk e la loro tarantella itinerante

giovedì 14 settembre – ore 21 – la Paranza di Romeo Barbaro, e la tammurriata di cultura contadina

venerdì 15 settembre – ore 21 – la street band Allerija,

sabato 16 settembre – ore 21 – il gruppo dei Four Notes.

domenica 17 settembre – ore 21 – chiusura con il dj set di Dj Miguel Verdolva.

Maggiori informazioni – Facebook – Saporitissimo Sorrento Street Food – O +39 366 533 0163 – mail a direzione@d2eventi.it

