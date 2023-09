Bufala Village vicino a Caserta: festa dei prodotti della filiera bufalina

Photo by laura novara on Unsplash

Una grande festa della bufala a due passi da Caserta la cui provincia è da secoli, la principale area di allevamento della Bufala Previste anche l’esibizione live “Suoni Antichi” I Bottari di Macerata Campania, il concerto Live de “La Maschera” e la notte della Tammorra con tanti artisti

Dal 15 al 17 Settembre 2023 a San Marco Evangelista, vicino Caserta si terrà il grande evento del Bufala Village. Una grande festa della bufala che si svolge in Provincia di Caserta che, con tutto il suo territorio rappresenta, da secoli, la principale area di allevamento della Bufala Mediterranea Italiana che produce quello che è stato soprannominato l’oro bianco: il buon latte bufalino da cui si ottiene la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Al Bufala Village si potrà gustare ed acquistare tanta ottima mozzarella e tutti i sapori della Bufala Mediterranea Italiana, dai formaggi alla carne ai liquori e dolci tutti prodotti con l’oro bianco. Per 3 giorni si potrà compiere un viaggio a 360° nel mondo Bufalino, scoprendo scopri le peculiarità della razza nella ‘fattoria’ dove ci saranno 30 capi bufalini in esposizione per grandi e piccini

Tanta buona mozzarella di Bufala ma anche ottimi prodotti della filiera bufalina e poi corsi, conferenze cultura ma anche divertimento con artisti d’eccezione che allieteranno le tre serate della manifestazione. Previste anche l’esibizione live “Suoni Antichi” I Bottari di Macerata Campania, il concerto Live de “La Maschera” e la notte della Tammorra con tanti artisti.

Il programma delle giornate del Bufala Village

Venerdì 15 settembre 2023

Ore 16.00 Corso di Formazione per mungitori – Per una sana e corretta routine di mungitura organizzato da RIS Bufala in collaborazione con IRFOM [Aperto solo agli iscritti ]

Ore 18.00 Apertura del Bufala Village: Fattoria Didattica, Area Food, Rassegna Avicola (a cura dell’Associazione Campania Avicoltori), Ranch Fontanella Magic Arabians, Area Gonfiabili

Ore 19.00 Cerimonia di apertura

Ore 19.30 Show Cooking dello chef Stella Michelin Gianluca D’Agostino

Ore 19.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 20.00 Dimostrazione di filatura della Mozzarella

Ore 20.30 “Pulcinella e i tre amanti di Lauretta” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 20.30 Show Cooking di Giovanni Mele

Ore 21.00 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 21.30 “Pulcinella e lo stipo misterioso nel Bufala Village” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 22.00 Esibizione Live “La Maschera”

Sabato 16 settembre 2023

Ore 16.00 Corso di Formazione per mungitori – Per una sana e corretta routine di mungitura organizzato da RIS Bufala in collaborazione con IRFOM [Aperto solo agli iscritti ]

Ore 18.00 Apertura del Bufala Village: Fattoria Didattica, Area Food, Rassegna Avicola (a cura dell’Associazione Campania Avicoltori), Ranch Fontanella Magic Arabians, Area Gonfiabili

Ore 18.00 Corso di Formazione per valutatori della Bufala Mediterranea Italiana organizzato da RIS Bufala

Ore 18.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 19.00 Show Cooking di Errico Porzio

Ore 19.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 20.00 Dimostrazione di filatura della Mozzarella

Ore 20.00 “La Ballata di Pulcinella al Bufala Village ” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 20.30 Show Cooking di Eddy Fragliasso ed Enzo Esposito

Ore 20.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 21.00 “Pulcinella e il diavolo” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 21.30 La Serata della Tammorra con: Associazione Germogli, Falciano Folk, Votavò e Vincenzo Romano

domenica 17 settembre 2023

Ore 10.00 Apertura del Bufala Village: Fattoria Didattica, Area Food, Rassegna Avicola (a cura dell’Associazione Campania Avicoltori), Ranch Fontanella Magic Arabians, Area Gonfiabili

Ore 12.00 “Felice Sciosciammocca e Pulcinella nella Scampagnata al Bufala Village” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 12.00 Dimostrazione di filatura della Mozzarella

Ore 12.30 Show Cooking di Ornella Buzzone e Antonio Silvestri

Ore 13.00 A pranzo con la Bufala

Ore 17.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 18.00 YoBufala – concorso dedicato allo yogurt con latte di Bufala organizzato da RIS Bufala

Ore 18.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 19.00 Show Cooking di Alfredo Condursi e Sabatino Cillo

Ore 19.30 “Pulcinella in un temporale a mezzanotte” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 20.00 Dimostrazione di filatura della Mozzarella

Ore 20.30 “Pulcinella e i tre amanti di Lauretta” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 20.30 Show Cooking di Massimiliano Costa

Ore 20.30 Spettacolo equestre Fontanella Show Team

Ore 21.00 Premiazione concorso “Bufala Click”

Ore 21.30 Esibizione live “Suoni Antichi” I Bottari di Macerata Campania

Il Bufala Village si svolgerà presso il polo fieristico A1 Expo in viale delle Industrie, 10 a San Marco Evangelista – Maggiori informazioni Il Bufala Village

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.