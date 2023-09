Sagra dell’Uva a Galluccio: i vini di Terra di Lavoro e la sfilata di carri allegorici

Ph Facebook Sagra dell'Uva Galluccio

Ritorna anche quest’anno a Galluccio, in provincia di Caserta la grande sagra dell’uva con i grandi vini di Terra di Lavoro. Una festa con le cantine locali e gli ottimi prodotti gastronomici, tanta buona musica e la sfilata dei carri allegorici

Anche quest’anno da sabato 16 a Domenica 17 Settembre 2023 si terrà a Galluccio, nel casertano, la grande festa della Sagra dell’Uva che giunge alla sua 47° edizione. Un evento che vuole far provare ai partecipanti le pregiate qualità delle uve locali grazie alle degustazioni delle cantine locali accompagnate da prodotti della buona gastronomia locale.

Galluccio si trova infatti nel casertano in quella bellissima terra tra le falde di monte Camino ed il gruppo vulcanico di Roccamonfina, e fa parte della Comunità Montana “Monte S. Croce”. La sagra è organizzata da anni dalle aziende vitivinicole del territorio e dall’Amministrazione Comunale con la Pro Loco e viene tenuta per valorizzare gli ottimi vini della zona e l’antica tradizione enologica locale.

Non mancheranno a Galluccio incontri tematici, degustazioni assistite da sommelier e percorsi degustativi itineranti, per far apprezzare gli ottimi vini locali ai visitatori. La sagra si svolgerà nel centro storico tra le suggestive piazze ed i caratteristici vicoli di Galluccio con buon cibo e musica dal vivo.

La Sagra dell’Uva 2023 a Galluccio – programma

Sabato 16 settembre 2023

Ore 18 piazza Umberto I – Inaugurazione della festa

Ore 18-24 piazza Umberto I e Piazza Orologio – Apertura stand enogastronomici con degustazioni

Ore 21 piazza Umberto I – Spettacolo musicale con musica dal vivo

Domenica 17 settembre 2022

Ore 15:00 – piazza Umberto I – sfilata carri allegorici

Ore 16:30 – piazza Umberto I – esibizione gruppi folcloristici e sbandieratori di Minturno

Ore 17:30 – piazza Umberto I – premiazione carri allegorici

Ore 18:00 – piazza Umberto I – distribuzione gratuita dell’uva

Ore 19-24 piazza Umberto I e Piazza Orologio – Degustazioni enogastronomiche con musica dal vivo

Ore 21:30 – Piazza Umberto spettacolo musicale

Maggiori informazioni – Sagra dell’Uva a Galluccio 339.5482030 | 0823.925025

