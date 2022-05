Teatro di strada a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2022: 12 performance teatrali gratuite

Ph Matacena

A Napoli in 10 municipalità, 12 compagnie teatrali terranno altrettante street performance gratuite. Tra mura di cinta, pareti monumentali, edifici storici e resti archeologici, gli attori racconteranno “Napoli, la città dove la strada è un teatro e i muri diventano il palcoscenico e le quinte di un infinito intrattenimento”

Tra le tante manifestazioni del Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli, che durerà dal 13 maggio al 12 giugno 2022 ci sono anche belle iniziative che riguardano gli eventi teatrali per strada.

Quest’anno il “Maggio” prevede eventi gratuiti in tutta la città seguendo e vede, come protagonisti i muri e le mura della città che da barriera diventeranno simbolo di aggregazione.

Parlare ai muri, il Teatro di strada

E per il “Maggio 2022” a Napoli i muri prenderanno la parola diventando personaggi oppure il palcoscenico di 12 perfomance teatrali gratuite, che si terranno nelle dieci municipalità.

Tanti attori delle compagnie partecipanti daranno letteralmente voce a pareti, resti archeologici e mura di cinta, mettendo in scena storie di cui i muri sono stati testimoni o di cui, in alcuni casi, portano ancora i segni. Gli eventi fanno parte del progetto “Parlare ai muri” e prevedono di 12 perfomance teatrali gratuite in tutta la città.

Programma di Parlare ai Muri: Teatro di strada

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (alla fine del post il link)

PIAZZA MERCATO – Piazza Mercato – 21 maggio h 18:00 | 19:00 – 22 maggio h 11:00 | 12:00 – I muri del grido – Grida di rivoluzioni a cura di Mariano Bauduin voce e canto Marina Bruno, Maurizio Murano, Elisabetta D’Acunzo voce attore Mario Brancaccio pianoforte Giuseppe Di Capua produzione Gli Alberi di Canto Teatro performance di musica e poesia

CORTILE DELLA BASILICA DI SANTA CHIARA – Via Santa Chiara, 49/C – 27 maggio h 16:00 | 17:00 | 18:00 – 28 maggio h 10:00 | 11:00 | 12:00 – Per Grazia Ricevuta – Edicole votive murarie dall’opera di Caravaggio – di TEATRI 35 di e con Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis e Antonella Parrella produzione TEATRI 35 – performance di Tableaux vivant

CRYPTA NEAPOLITANA – Salita della Grotta – 28 e 29 maggio h 10:30 | 11:30 | 12:30 – Lacerate parole nel ventre di tufo. – Nerone. Processo a una madre – di Rosario Sparno con Antonella Romano e Rosario Sparno produzione Casa del Contemporaneo – performance teatrale

VICOLO DELLA CULTURA – Via Montesilvano, 23 – 2 e 3 giugno h 16:00 | 17:30 | 19:00 – Segui la voce per Muraria – un progetto di Putéca Celidònia storie scritte e recitate dai bambini del corso di teatro InPutéca Recitando con le voci di Sonia Bergamasco, Giobbe Covatta, Teresa Ciabatti, Lino Guanciale, Marco D’Amore, Maria Grazia Calandrone, Antonio Rezza, Marco Sgrosso, Elena Bucci, Federica Fracassi, Flavia Mastella, Carlotta Natoli e con le voci degli attori della compagnia Clara Bocchino, Marialuisa Diletta Bosso, Emanuele D’Errico, Teresa Raiano, Dario Rea, Umberto Salvato scrittura dei podcast e testi di Emanuele D’Errico | suono, montaggio, musiche e grafiche Tommy Grieco| installazioni Jessica Abbate | traduzione Gaia Rea in collaborazione con #Opportunity APS passeggiata / teatro dell’ascolto

CENTRO POLIFUNZIONALE DI PISCINOLA/TEATRO AREA NORD – 2 e 3 giugno h 21:00 | 21:45 | 22:30 – Via Nuova dietro la Vigna, 20 – …Oltre il muro / What is the Paradise? – regia e coreografia Antonello Tudisco performer e collaborazione artistica Sara Lupoli video e luci Antonello Tudisco |fotografie Sabrina Cirillo | musiche Valerio Middione produzione Interno 5 performance di danza e visual

TORRE DELL’OROLOGIO – Piazza Michele De Iorio, 22 – 4 e 5 giugno h 10:30 | 11:30 | 12:30 – La Torre dell’orologio – Omaggio a Riccardo Dalisi – drammaturgia e regia Linda Dalisi poesie Riccardo Dalisi con Michelangelo Dalisi, Abraham Narcisse Kouadio, Emilio Vacca immagini e oggetti scenici Luca Dalisi a cura dell’Archivio Riccardo Dalisi performance teatrale

CIPPO A FORCELLA – Piazza Vincenzo Calenda – 4 giugno h 17:00 | 18:00 | 19:00 – 5 giugno h 10:00 | 11:00| 12:00 – Forcella Hosting – Del cippo a Forcella e di altre mura ideazione e regia Eduardo Di Pietro, aiuto regia e attrice Martina Di Leva dramaturg Cecilia Lupoli sound artist Guido Molea | foto Valeria Gentile si ringrazia la coop. Manallart e Marina Rippa produzione Collettivo LunAzione passeggiata / teatro dell’ascolto

MURALE DEL QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO – Via Napoli Capodimonte/Via Roma verso Scampia – 4 e 5 giugno h 10:00 – 13.00 – Pensa a ciò che resta fuori | Esercizi per rendere un muro invisibile – di e con Marianna Moccia e Viola Russo produzione FUNA – performance di danza aerea

MURALE DI MARADONA – Via Vicinale Paradiso, 36-46 – CAZZIMMA&ARRAGGIA – il muro del Paradiso 4 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00 – 5 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00 – d Fulvio Sacco, Napoleone Zavatto con Errico Liguori, Fulvio Sacco produzione assemedianosocialclub – performance teatrale

MURALE DI MARADONA – Via Vicinale Paradiso, 36-46 – 11 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00 – 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00 Campo Paradiso: l’eco dei sogni – di e con Giampiero Schiano produzione Casa del Contemporaneo – performance teatrale

BAGNOLI – Piazza Mare – Coroglio – 11 giugno 14:00 | 15:00 | 16:00 – 12 giugno 11:00 | 12:00 | 13:00 – Bus rooms e la soglia del muro invisibile – un progetto di Bus Theater regia Ilaria Cecere e Alessio Ferrara con Alessio Ferrara, Ilaria Cecere, Francesca Masucci, Yuri Parascandolo produzione Bus Theater – Ilaria Cecere, Alessio Ferrara e Roberta Ferraro organizzazione Roberta Ferraro – tecnica e allestimenti Luigi Tornincasa, Eva Di Jorio – teatro immersivo

CASTEL SANT’ELMO – Via Tito Angelini, 20/A – 11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00 – Castel Sant’Elmo e Le sue mura. – Trionfo e declino di Luisa Sanfelice – testo e regia di Aniello Mallardo con Giuseppe Cerrone e Serena Mazzei – aiuto regia | musiche originali Mario Autore produzione Piccola Città Teatro – performance

Teatro di strada a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2022

Tutti gli eventi sono a Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: 345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it

Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore

A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

