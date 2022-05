Maggio dei Monumenti 2022: visite guidate gratuite a luoghi solitamente chiusi a Napoli

© Napoli da Vivere

Ecco il Maggio dei Monumenti a Napoli con tantissimi importanti eventi tutti gratuiti per tutti i gusti: ci saranno visite straordinarie di luoghi storici chiusi al pubblico, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche e tanto altro.

Al via il Maggio dei monumenti 2022 che durerà dal 13 maggio al 12 giugno 2022 con iniziative in tutta la città con i muri e le mura della città che saranno i protagonisti della manifestazione che da barriera diventeranno simbolo di aggregazione. Il titolo del Maggio è infatti Muraria.

Previsti, in sei programmi differenti con tantissimi eventi gratuiti tra aperture straordinarie con visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche.

Eventi gratuiti in tutta la città: ecco il Maggio dei Monumenti

Le iniziative interesseranno tutte le municipalità e vi riporteremo, in più volte, i 6 programmi previsti cominciando con Aprire i Muri il programma di visite guidate, gratuite, a luoghi solitamente chiusi.

Le visite guidate sono tutte ad ingresso gratuito e a prenotazione obbligatoria e possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore

Aprire i Muri: visite guidate, gratuite, a luoghi solitamente chiusi

Aperture straordinarie di luoghi storici generalmente chiusi al pubblico attraverso inediti percorsi guidati che accompagneranno i visitatori alla riscoperta dei siti culturali più e meno noti del nostro immenso circuito monumentale.

PALAZZO S. GIACOMO – 13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio h 16:00 | 18:00 – 3,4,10 e 11 giugno h 16:00 | 18:00

13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio h 16:00 | 18:00 – 3,4,10 e 11 giugno h 16:00 | 18:00 CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI – 14, 21, e 28 maggio h 10:00 | 10:30 4 e 11 giugno h 10:00 | 10:30

14, 21, e 28 maggio h 10:00 | 10:30 4 e 11 giugno h 10:00 | 10:30 TERME ROMANE DI VIA TERRACINA – 14 e 15 maggio h 10:00 | 11:00 | 12:00 11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

14 e 15 maggio h 10:00 | 11:00 | 12:00 11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00 COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA – 14, 21 e 28 maggio h 11:00 4 e 11 giugno h 11:00

14, 21 e 28 maggio h 11:00 4 e 11 giugno h 11:00 COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE – 14, 21 e 28 maggio h 10:30 4 e 11 giugno h 10:30

14, 21 e 28 maggio h 10:30 4 e 11 giugno h 10:30 TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE – 14, 15, 28 maggio h 10:30 | 11:30 | 12:30 5 giugno h 10:30 | 11:30 | 12:30

MOSTRA D’OLTREMARE – 15 maggio h 10:00 11 giugno h 17:00, 12 giugno h 10:00

15 maggio h 10:00 11 giugno h 17:00, 12 giugno h 10:00 CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO – 20 maggio h 17:30 11 giugno h 10:30

20 maggio h 17:30 11 giugno h 10:30 AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI – 20 e 27 maggio h 10:30 11 giugno h 10:30

20 e 27 maggio h 10:30 11 giugno h 10:30 CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO – 21 maggio h 11:00 4 giugno h 12.00 – 11 giugno h10:30

21 maggio h 11:00 4 giugno h 12.00 – 11 giugno h10:30 MUSEO ANATOMICO DEL MUSA – 21, 22, 28 e 29 maggio h 09:30 – 14:30 * * prenotazioni su musa.unicampania.it

21, 22, 28 e 29 maggio h 09:30 – 14:30 * * prenotazioni su musa.unicampania.it CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE – 21 e 29 maggio h 11:30 | 16:30, 28 maggio h 16.30 5 giugno h 11:30 | 16:30

21 e 29 maggio h 11:30 | 16:30, 28 maggio h 16.30 5 giugno h 11:30 | 16:30 VISITA AI QUARTIERI SPAGNOLI – 21 maggio h 16:00

– 21 maggio h 16:00 METROPOLITANA PISCINOLA/SCAMPIA – 21 maggio h 11:00

– 21 maggio h 11:00 ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO – 21 e 28 maggio h 10:00 | 12:00 4 e 11 giugno h 10:00 | 12:00

– 21 e 28 maggio h 10:00 | 12:00 4 e 11 giugno h 10:00 | 12:00 MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE “FILIPPO PALIZZI”- 21 maggio h 10:00 | 11.00 | 12:00 9 giugno h 10:00 | 11.00 | 12:00

CHIESA DI S. MARIA DI PORTOSALVO – 22 e 28 maggio h 11.00, 29 maggio h 10.00 | 11.00 5 e 12 giugno h 11.00

– 22 e 28 maggio h 11.00, 29 maggio h 10.00 | 11.00 5 e 12 giugno h 11.00 ORTO BOTANICO – 22 e 29 maggio h 10.00 | 12:00

– 22 e 29 maggio h 10.00 | 12:00 BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI: MOSTRA “NAPOLI IN SCENA” E FONDO AOSTA – 27 maggio h 16.00

– 27 maggio h 16.00 CENTRO PER LA CULTURA ECOLOGICA VIGNA DI SAN MARTINO – 27 maggio h 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:15 3 giugno h 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:15

– 27 maggio h 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:15 3 giugno h 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:15 BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE – 28 maggio h 10.00 11 giugno h 10.00

– 28 maggio h 10.00 11 giugno h 10.00 MASCHIO ANGIOINO – CAPPELLA DELLE ANIME DEL PURGATORIO – 29 maggio h 10:30 | 11.30 | 12:30

– 29 maggio h 10:30 | 11.30 | 12:30 CHIESA DI S. MARIA DELL’INCORONATA – 2 giugno h 10.00 | 12:00

Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com – 3282205563

Maggiori informazioni – Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli

