Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 16 al 21 maggio 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 maggio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 16 a sabato 21 maggio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Maggio dei monumenti: visite guidate gratuite a luoghi solitamente chiusi

E’ iniziato il Maggio dei Monumenti a Napoli con tantissimi eventi tutti gratuiti e da non perdere tra visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche. Di seguito alcune visite guidate a luoghi storici generalmente chiusi al pubblico attraverso inediti percorsi guidati della settimana: prenotazione obbligatoria per partecipare.Info e programma completo sul nostro post alla fine: PALAZZO S. GIACOMO – 20, 21 maggio CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI – 21 maggio, COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA – 21 maggio COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE 21 maggio , CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO – 20 maggio AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI – 20 , CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO – 21 maggio, MUSEO ANATOMICO DEL MUSA – 21, 22, CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE – 21 maggio METROPOLITANA PISCINOLA/SCAMPIA – 21 maggio , ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO – 21 maggio, MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE “FILIPPO PALIZZI”- 21 maggio Maggiori informazioni Maggio dei Monumenti

2 concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimi mercoledì 18 maggio – “Le sonate per clarinetto di Jean-Xavier Lefèvre” – clarinetto storico Roberto Giordano violoncello Antonio Colonna venerdì 20 maggio -“Giuseppe Prencipe, una vita per il violino”Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

A Napoli Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti – Giovedì 19 maggio – Mariateresa Operetto – il racconto del “dietro le quinte” delle grandi mostre “Incontri di Archeologia

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 si terrà la rassegna “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti di Yoga per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Gli appuntamenti sono ideati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali ed in particolare con lo Yantra Yoga, uno dei più antichi sistemi di yoga attualmente conosciuti.In particolare, sabato 21 maggio Teatrino di Verzura, Taijiquan Stile Chen Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe..Prenotazione obbligatoria Il Benessere in Floridiana

