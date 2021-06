3 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dall’11 al 13 giugno 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend d’inizio giugno ci saranno in sicurezza delle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con tante passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono quasi proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 12 giugno – Napoli in Musica: ricordando Caruso

Napoli in musica: ricordando caruso è una passeggiata guidata che, a 100 anni dalla morte del grande tenore, ci propone un tour da via Chiaia a via Toledo, con una visita guidata all’interno del bellissimo Teatro di San Carlo di Napoli inclusa. Potremo così anche conoscere le bellezze di questo splendido luogo, che fu definito da Stendhal nel 1817 in questo straordinario modo “…Non c’è nulla in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita…”

L’evento è curato da Artèpolis a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : sabato 12 ore 10.00, ingresso Teatro San Carlo.

Contributo : Adulti: 15 Euro / €28 a coppia/ €7 bambini/ragazzi 6-14 anni ingresso al Teatro San Carlo incluso

Organizzazione : Artèpolis Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 346 624 4062 – artepolis.naples@gmail.com.

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Artèpolis

Sabato 12 e domenica 13 giugno – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione.

L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza

Appuntamento : 12 e 13 giugno 2021 con turni di visita ore 10.00 – 11.00 – 12.00.

Contributo: l'accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale

Organizzazione : GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti

Maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Domenica 13 giugno – Chiaia antica e verace

Chiaia antica e verace è una passeggiata alla scoperta del quartiere prima della trasformazione della Belle Époque. Dalla stazione della funicolare centrale di corso V. Emanuele alla Riviera di Chiaia. Con granita al chiosco Aurelio inclusa. Il Corso Vittorio Emanuele una volta si chiamava Corso Maria Teresa ed è delle strade principali della città e fu realizzato verso la metà del XIX secolo per volontà di Ferdinando II alla fine del 1852.

L’evento è curato da Artèpolis a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : domenica 13 ore 10.00 stazione della funicolare centrale di corso V. Emanuele

Contributo : Adulti: 10 Euro / €18 a coppia/ €6 bambini/ragazzi 6-14 anni gratis bambini 0-6

Organizzazione : Artèpolis Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 346 624 4062 – artepolis.naples@gmail.com.

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Artèpolis

