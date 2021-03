Giornata nazionale del Paesaggio: gli straordinari video degli Scavi di Pompei

Quest’anno si terrà online domenica 14 marzo la Giornata nazionale del Paesaggio istituita dal Ministero della Cultura per promuovere le straordinarie risorse paesaggistiche del nostro paese

In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, che si terrà online domenica 14 marzo 2021, il Parco Archeologico di Pompei proporrà sui suoi canali social siti web istituzionali, alcuni video molto belli con il racconto del paesaggio pompeiano.

Potremo vedere le trasformazioni subite a seguito dell’eruzione, i progetti di ricostruzione dei giardini storici, la bellezza delle domus e del cantiere dell’insula dei Casti amanti e, per la prima volta verranno mostrati e narrati gli strati che costituiscono il sottosuolo della città: strati che raccontano una lunga storia di frequentazioni preistoriche, eruzioni vulcaniche, risorse naturali e cambiamenti del paesaggio e territorio.

Non mancheranno video che racconteranno i lavori per la conservazione del patrimonio agronomico e paesaggistico nella Casa dell’Ancora e sulla Via dei Sepolcri e straordinarie scene di paesaggi nella pittura pompeiana dalla Casa dei Ceii alla Casa del Menandro e dell’Efebo.

Un video anche per conoscere il villaggio prestorico di Longola

Non mancherà anche video sullo straordinario sito protostorico di Longola di Poggiomarino, nell’alta valle del Sarno, a circa 10 km ad est di Pompei, sito oramai di competenza del Parco Archeologico di Pompei ma gestito dal Comune di Poggiomarino. Un vero e grande villaggio preistorico straordinariamente conservato visitabile nei periodi estivi.

I video saranno disponibili a partire da venerdì 12 marzo 2021 sui canali social e web del Parco archeologico di Pompei.

