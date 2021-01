Mina Settembre, la Fiction su RAI 1 scritta da Maurizio De Giovanni e girata a Napoli

Sei puntate in Tv con dodici episodi per raccontare la storia di Gelsomina Settembre un’assistente sociale che lavora in un consultorio dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Una storia scritta da Maurizio de Giovanni che inizia su RAI 1 in questo mese di gennaio 2021 che ci presenta molte scene girate a Napoli

Al via su RAI 1 da domenica 17 gennaio 2021 la bella fiction ambientata a Napoli scritta da Maurizio De Giovanni dal titolo “Mina Settembre” e che avrà come protagonista Serena Rossi.

Ben 6 le puntate, per dodici episodi, per raccontare le storie di Gelsomina Settembre assistente sociale che lavora a Napoli in un consultorio dei Quartieri Spagnoli. Una bella donna sui 40 anni che si divide tra un ex marito ancora innamorato di lei, un collega troppo timido per corteggiarla e la madre che è sempre pronta a criticarla.

Le storie scritte da Maurizio di Giovanni ci presentano una donna sensibile che è sempre pronta ad aiutare il prossimo e che si trasformerà, per il suo lavoro, in detective alle prese con serial killer e difficoltà quotidiane. Una bella fiction per la regia di Tiziana Aristarco con tanti bravi attori anche napoletani tra cui Nando Paone, Rosalia Porcaro e tanti altri.

Tante fiction e film girati a Napoli in onda nel 2021

“Mina Settembre” fa parte delle tante produzioni cinematografiche e televisive girate a Napoli e in Campania nel 2020 e che vedremo quest’anno in TV o, speriamo presto, sul grande schermo.

Già partita “Che Dio ci aiuti” e a breve sarà anche la volta delle storie del “Commissario Ricciardi” sempre presa dai racconti di Maurizio De Giovanni che andrà su RAI 1 da Lunedì 25 gennaio 2021 in prima serata per sei puntate.

La fiction di “Mina Settembre” è stata girata a Napoli nel 2020 in vari luoghi, tra i Quartieri Spagnoli, il lungomare e poi al Centro Direzionale ma anche in costiera amalfitana. Interrotta a causa dell’emergenza è stata completata dopo l’estate.

