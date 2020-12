“PopNapoliPop” un grande murales alla Stazione Centrale di Napoli degli studenti dell’Accademia di Belle Arti

A corso Novara a Napoli si sta completando il grande murale di 400 mq. dal titolo “PopNapoliPop” creato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti che vuole essere un atto d’amore verso la città.

Nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, ma anche in quella di Roma Termini, sono al lavoro tanti giovani artisti allievi delle Accademie delle Belle Arti di Napoli e Roma per trasformare le stazioni in piacevoli luogo di incontro e creare una contaminazione positiva tra i diversi territori italiani.

Un grande progetto dal titolo ”Accademie in Stazione” per trasformare le stazioni in luoghi d’arte che vede a Napoli, a Corso Novara, un grande murales di oltre 400 mq dal titolo “PopNapoliPop” E ed a Roma ci saranno 19 opere che raccontano la stazione con il titolo “Visioni d’istanti”.

Un interessante accordo tra Ferrovie e Accademie per la creazione di due importanti momenti di arte pubblica a Napoli e a Roma per trasformare i luoghi e per donare agli studenti una straordinaria possibilità per esporre in spazi inusuali e di grande visibilità. Visto il momento particolare gli studenti hanno lavorato a distanza sperimentato anche nuove tecniche digitali.

“PopNapoliPop” un atto d’amore verso la città

Il lavoro svolto alla stazione centrale di Napoli è una grande opera di fortissimo impatto, un murales che si sviluppa su quasi 400 mq., lungo Corso Novara, e che rappresenta un vero atto d’amore verso la città.

“PopNapoliPop” raccoglie le tante icone e i luoghi simbolo che hanno reso Napoli famosa nel mondo. Ci sono i luoghi simbolo come l’obelisco di Piazza San Domenico, il Maschio Angioino ma anche San Gennaro, Totò, Troisi e naturalmente la pizza con tutto il colore e la gioia della città.

Un’opera che è un messaggio di speranza per il futuro e un grande omaggio alla Città e al quartiere.

