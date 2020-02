Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 21 al 23 febbraio 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2020. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

Se poi volete un'informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un "classico" del Weekend cittadino.

La grande festa del carnevale di Bacoli 2020 con tante sfilate

Quest’anno a Bacoli ci saranno tre giorni di grande festa per il Carnevale di Bacoli 2020 con sfilate di carri dal 22 al 25 Febbraio 2020 e eventi anche nelle belle frazioni di Cappella, Baia, Miseno e Miliscola. Il carnevale di Bacoli 2020

Domeniche in Dimora: visite guidate alle straordinarie dimore storiche della Campania

Prezzo 5 euro – Dal 26 gennaio al 26 aprile 2020, ogni ultima domenica del mese, si potranno visitare, con un prezzo minimo di 5 euro, circa trenta fra dimore, castelli e ville, grandi testimonianze di storia e d’arte in Campania grazie all’evento ”Domeniche in dimora, tra palazzi, ville e giardini della Campania”. Prossime visite domenica 23 febbraio. Domeniche in dimora

Il Carnevale di Saviano con sfilate di Carri Allegorici (NA)

Grande festa a Saviano, vicino Napoli per l’attesa 42 edizione del Carnavale Se Chiammava il grande e festoso Carnevale Savianese che si presenta come ogni anno sempre più ricco e bello di eventi. il Carnevale proseguirà fino al martedì grasso, quest’anno martedì 25 febbraio 2020 con la Grande Sfilata di Carnevale dei 13 Carri sul Circuito Storico. Questo fine settimana grande festa: Domenica 23 Febbraio 2020 la mattina il Posizionamento dei Carri sul circuito. Poi grande festa dalle ore 15:00 alle 24:00 Prima Sfilata dei 13 Carri Allegorici sul Circuito Storico per il paese. Il Carnevale di Saviano

Il carnevale della Zeza di Mercogliano

La divertente e fastosa sfilata della Zeza di Mercogliano con tantissimi figuranti animerà il borgo antico di Capocastello di Mercogliano con due sfilate e poi la Zeza di Mercogliano sfilerà anche nella grande festa ad Avellino del 23 febbraio 2020. Poi il gran finale del Martedì Grasso, 25 febbraio 2020 con l’ultimo appuntamento nel borgo antico a Capocastello a Mercogliano. Il Carnevale della Zeza

Il grande Carnevale Palmese e le Quadriglie | Il Programma 2020

Dal 2 al 26 febbraio ritorna il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Prossimi eventi Grande festa domenica 23 febbraio con la Messinscena: dalle ore 16,30 iniziano le sfilate e dopo la Sfilata tutte le Quadriglie, tra un grande spettacolo di luci, suoni, musiche, costumi e balli si presenteranno sul palco centrale per presentare il tema prescelto e il bravo Maestro di Quadriglia.Il grande Carnevale Palmese a Palma Campania

IL Carnevale Sarnese 2020 a Sarno

Continua il Carnevale a Sarno. Domenica 23 febbraio 2020 si terrà il Carnevale in Periferia dalle ore 9.00 – tutti i carri allegorici sosterranno nel centro cittadino fino alle 13:30. Alle ore 11.30 ci sarà la festa dei bambini con il concorso mascherato Mascherina d ‘Oro con la premiazione (presso Gioielleria Landi). Alle ore 17.00 lo spostamento e sosta dei carri allegorici nelle frazioni di periferia: a Foce sosta di 4 carri allegorici, a Lavorate sosta di 3 carri allegorici, a Episcopio sosta di 1 carro allegorico con esibizione dei gruppi di ballo. Carnevale Sarnese

Il Gran Carnevale di Maiori in costiera amalfitana

Si terrà dal 22 febbraio al 1 marzo 2020 la 47 edizione della bella festa del Gran Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana. Quest’anno il carnevale ci propone ben otto giorni di festa e di eventi con il tema dedicato all’arte e al grande cinema in particolare per ricordare la nascita di Federico Fellini. Eventi e sfilate anche Sabato 22 febbraio, e Domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 11.30 da via Chiunzi la sfilata di carri allegorici e gruppi di ballo e anche nel pomeriggio. Poi Martedì 25 febbraio 2020 dalle 15.00 Gran sfilata di Martedì grasso dei carri allegorici e gruppi di ballo. Il Gran Carnevale di Maiori

I 50 anni del Carnevale Castelveterese

Il Carnevale a Castelvetere si terrà nei giorni 16/22/23/25 Febbraio e 1 Marzo e sarà una grande festa da non perdere. La festa del Carnevale a Castelvetere risale addirittura al 1683 e nacque dalle rivalità artigianali dei due agglomerati del Castello e della Pianura, che dopo la seconda guerra mondiale cambiarono nome. Oggi il Carnevale è organizzato delle Pro Loco, e le due fazioni si sono unite, creando un unico gruppo carnevalesco che riscuote sempre un grande successo. Prossimi eventi: Domenica 16 Febbraio 2020 – Aspettando il Carnevale: “Il Carnevale dei Bambini” – 10:30 – Piazza Monumento. Carnevale di Castelvetere sul Calore.

La grande festa del Carnevale di Agropoli

Si terrà per la sua 49 ^ edizione il Carnevale di Agropoli, una festa vivace e colorata con tantissimi carri allegorici e figuranti. Il perno centrale del Carnevale di Agropoli sono i carri allegorici, sempre nuovi e incentrati su qualche personaggio locale o nazionale che ha ispirato il messaggio ironico di quest’anno. Ed anche per il Carnevale di Agropoli 2020 non mancheranno tanti e vivaci carri allegorici con tanta musica ed un corpo di ballo che animerà le strade cittadine.Prossimi eventi: Domenica 16 febbraio – “Aspettando Carnevale”, animazione per bambini ore 10.00 in P.zza V. Veneto. Carnevale di Agropoli

4 Feste di Carnevale in Campania da non perdere

