Il grande Carnevale Palmese e le Quadriglie | Programma 2020

Ritorna a Palma Campania il Carnevale Palmese, uno dei più famosi carnevali in Campania, con le sue folkloristiche Quadriglie gruppi folkloristici composti da centinaia di figuranti in costume diretti dal Maestro della Quadriglia

Si terrà dal 2 al 26 febbraio il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera.

Tanta gente da tutta la Campania a Palma per vedere questo grande show della sfilata delle Quadriglie, cioè dei gruppi folkloristici in vivaci costumi composti ognuno da centinaia di figuranti tutti in maschera che seguono il tema proposto dalla singola quadriglia, suonando gli strumenti della tradizione partenopea come triccheballacche, tamburelle, scetavajasse, putipù, acciarini, campanacci.

Ognuna delle Quadriglie è poi accompagnata da una banda musicale che suona strumenti a fiato e strumenti a percussione, e diretta dal Maestro della Quadriglia.

Il Carnevale Palmese è un carnevale sempre bello da vedere con decine e decine di vivaci concerti eseguiti dal vivo da centinaia di musicisti. Le tante quadriglie, ognuna con un tema differente da mettere in scena, si sfideranno tra loro a colpi di musica, costumi e coreografie.

Il programma del Carnevale Palmese 2020 e le esibizioni delle Quadriglie

Da non perdere al Carnevale Palmese la sfilata del Martedì Grasso del 25 febbraio 2020 ma anche le altre esibizioni delle quadriglie del 16 febbraio, con la Sfilata, e del 23 febbraio con la “Messinscena” che precederanno a grande sfilata del “Canzoniere” del martedì grasso.

Il programma completo 2020 prevede tanti appuntamenti da non perdere:

02 febbraio – domenica – Canzone d’Occasione

08 febbraio – sabato – Ratto… sotto le Stelle – Inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie

16 febbraio – domenica – Sfilata delle Quadriglie

17 febbraio – lunedì – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie

18 febbraio – martedì – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie

19 febbraio – mercoledì – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie

20 febbraio – giovedì – Sfilata dei Plessi Scolastici – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie

21 febbraio – venerdì – Sfilata dei Plessi Scolastici – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie

22 febbraio – sabato – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie

23 febbraio – domenica – Messinscena: dopo la Sfilata tutte le Quadriglie, tra un grande spettacolo di luci, suoni, musiche, costumi e balli si presenteranno sul palco centrale per presentare il tema prescelto e il bravo Maestro di Quadriglia .

24 febbraio – lunedì – Lunedì del Passo delle Quadriglie: le Quadriglie girano facendo una grande festa per tutto il paese e, chiuse in cerchio, fanno risuonare nelle loro postazioni la musica dei Canzonieri. Un grande e bell’evento serale, non in costume ,

25 febbraio – martedì – Esibizione dei Canzonieri: è il momento della grande festa del Carnevale Palmese, e le Quadriglie si esibiranno in cerchio nelle varie postazioni cittadine ed eseguono il loro spettacolo più bello, di musica e costumi, sul palco centrale, dirette dal Maestro di Quadriglia

26 febbraio – mercoledì – Spoglio delle schede e proclamazione della Quadriglia vincitrice dell’edizione 2020

Maggiori informazioni – Programma del Carnevale Palmese 2020