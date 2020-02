4 Feste di Carnevale in Campania da non perdere: cosa fare nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2020

4 feste di Carnevale 2020 da non perdere tra la gioia della festa e i grandi carri allegorici che sfilano per le strade di tante cittadine della Campania con feste sempre più belle

Weekend speciale in Campania con tante belle feste di Carnevale 2020 da non perdere in tanti posti splendidi della nostra regione.

Questa settimana da non perdere, la terza uscita dei carri allegorici a Sarno per il Carnevale Sarnese e poi a Palma Campania la Messiscena con la sfilata delle splendide Quadriglie. Carnevale sulla costiera Amalfitana per il Gran Carnevale di Maiori con la sfilata di mattina e anche di pomeriggio e poi a Saviano la grande festa per la Prima Sfilata dei 13 Carri Allegorici sul Circuito Storico per il paese.

Tutte le feste che sono simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi. Buon fine settimana a tutti.

Il Gran Carnevale Palmese con la sfilata delle Quadriglie (NA)

Dal 2 al 26 febbraio il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Grande festa domenica 23 febbraio con la Messinscena: dalle ore 16:30 iniziano le sfilate e dopo la Sfilata tutte le Quadriglie, tra un grande spettacolo di luci, suoni, musiche, costumi e balli si presenteranno sul palco centrale per presentare il tema prescelto e il bravo Maestro di Quadriglia.

Quando: 23 febbraio 2020, dalle ore 16:30

23 febbraio 2020, dalle ore 16:30 Dove centro di Palma Campania e nei vari quartieri, Palma Campania (NA)

centro di Palma Campania e nei vari quartieri, Palma Campania (NA) Informazioni: Carnevale Palmese e le Quadriglie

Il Carnevale di Saviano con sfilate di Carri Allegorici (NA)

Dal 17 febbraio al 25 febbraio 2020 si terrà l’attesa 42° edizione del Carnavale Se Chiammava a Saviano. Martedì 25 febbraio 2020 si terrà la Grande Sfilata di Carnevale dei 13 Carri sul Circuito Storico. Il Carnevale di Saviano negli anni è diventato una grande festa sempre più ricca e con Carri sempre più grandi, di fattura sempre bella, tanto da essere oramai riconosciuto come un Carnevale tra i più belli e seguiti della Regione Campania.

Anche questo fine settimana una bella festa: Domenica 23 Febbraio 2020 si inizia alle ore 10:00 con il posizionamento dei Carri sul circuito. Poi grande festa dalle ore 15:00 alle 24:00 con la prima Sfilata dei 13 Carri Allegorici sul Circuito Storico per il paese.

Quando: 23 febbraio 2020, dalle ore 10.00

23 febbraio 2020, dalle ore 10.00 Dove centro di Saviano e nei vari quartieri, Saviano (NA)

centro di Saviano e nei vari quartieri, Saviano (NA) Informazioni: Carnavale Se Chiammava Il Carnevale a Saviano

Il Carnevale Sarnese 2020 a Sarno (SA)

Domenica 23 febbraio 2020 si terrà a Sarno la terza delle quattro sfilate del Carnevale Sarnese previste per il 2020. Le altre belle e colorate feste del Carnevale di Sarno si terranno quest’anno nelle domeniche del 9, 16, 23 febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso e cioè il 25 febbraio 2020.

Quando: 23 febbraio 2020, dalle ore 9.00

23 febbraio 2020, dalle ore 9.00 Dove centro di Sarno e nei vari quartieri, Sarno

centro di Sarno e nei vari quartieri, Sarno Informazioni: Carnevale Sarnese

Il Gran Carnevale di Maiori (SA)

Dal 22 febbraio al 1 marzo 2020 si terrà la 47° edizione della bella festa del Gran Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana. Sarà composto da otto giorni di festa e di eventi con il tema dedicato all’arte e al grande cinema in particolare per ricordare la nascita di Federico Fellini. Ci saranno 3 sfilate dei carri allegorici nei giorni 23, 25 febbraio e 1 marzo. Grande festa anche Domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 11.30 da via Chiunzi la sfilata di carri allegorici e gruppi di ballo. Anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 da via Chiunzi al Porto Turistico la sfilata dei carri allegorici e gruppi di ballo.