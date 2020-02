Cosa fare a San Valentino 2020 a Napoli: gli eventi da non perdere

© Monica Esposito

Il 14 febbraio a San Valentino si terranno tantissimi eventi per vivere momenti speciali insieme alla vostra anima gemella

Venerdì 14 febbraio 2020 è la festa di San Valentino ed anche a Napoli ci saranno tantissime cose da fare ed eventi cui partecipare. In città o nelle vicinanze ci saranno eventi particolari che ci faranno vivere questo giorno di festa in maniera davvero diversa.

Serata a lume di candela dedicata agli innamorati a Palazzo Venezia

Venerdì 14 febbraio 2020 alle 21:00 si potrà passare un San Valentino a lume di candela con una serata tutta dedicata agli innamorati negli splendidi ambienti di Palazzo Venezia. Una serata a Lume di Candela con Performance di Arpa, buon cibo, vino e foto personalizzate per ricordare questi momenti: poi, se è proprio il vostro giorno fortunato, potrete vincere un Pacchetto benessere. Serata a lume di candela a Palazzo Venezia

Chocoliamo la fiera del buon cioccolato a Piazza Dante

Accontentiamo i golosi perché in pieno centro di Napoli, in piazza Dante, dal 12 al 16 febbraio 2020 un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato. Una festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino con tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati Chocoliamo in Piazza Dante per San Valentino

San Valentino 2020 alla Reggia di Caserta: biglietto 2×1 per tutti gli innamorati

Venerdì 14 febbraio, la Reggia di Caserta festeggerà San Valentino in maniera speciale per tutti gli innamorati offrendo la possibilità di entrare pagando un solo biglietto per tutte le coppie di innamorati. Per usufruire dell’offerta 2×1 bisognerà effettuare la prenotazione online e poi si potrà acquistare direttamente in biglietteria il ticket speciale. San Valentino 2020 alla Reggia di Caserta

Luci d’Artista e Festa degli Innamorati a San Valentino Torio (SA)

Se volete fare una passeggiata fuori città un intero paese festeggia gli innamorati. A San Valentino Torio, nel salernitano si terrà dal 13 al 16 febbraio 2020 una grande festa di quattro giorni dedicata al Santo Patrono. Per l’occasione ci sarà una grande manifestazione dal titolo Saint Valentine in Love che prevede le luci d’artista e eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore. Saint Valentine in Love

Innamorati di Pozzuoli Festa del Cioccolato Artigianale

Di terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una grande festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di Innamorati di Pozzuoli. In tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Innamorati di Pozzuoli

Cena romantica alla Tenuta Astroni

Se volete un ristorante per una cena romantica per San Valentino 2020 a Napoli c’è la Tenuta Astroni che propone un programma unico all’insegna del romanticismo. Atmosfera di San Valentino 2020 con tantissime candele per una cena di San Valentino in un’atmosfera soffusa, con segnaposto si cuore di cioccolato. E poi il menù preparato con la massima cura ed attenzione per i particolari e tanto altro. Maggiori informazioni Cena romantica alla Tenuta Astroni ad Agnano