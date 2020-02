Chocoliamo 2020: la festa del cioccolato a Napoli per San Valentino

Chocoliamo, a piazza Dante una dolce manifestazione dedicata agli innamorati

In pieno centro di Napoli, in piazza Dante, dal 12 al 16 febbraio 2020 un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato.

Una bella festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino: tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati con Chocoliamo la festa del cioccolato. Nella centralissima Piazza Dante troveremo un caratteristico villaggio con buon cioccolato da tutta Italia, con tanti regali e confezioni create apposta per San Valentino e per gli innamorati.

A Chocoliamo, la festa del cioccolato a Napoli, non mancherà anche uno spazio per i più piccoli con tanta animazione mentre per i più grandi ci saranno laboratori e show-cooking e un particolarissimo flashmob, con un bacio e un abbraccio collettivo da realizzare il pomeriggio del giorno 14 febbraio, festa degli innamorati. Poi ancora il Post-It Heart, per amarsi e dirselo ci sarà dal 12 al 14 febbraio.

Chocoliamo: prezzi, orari e date