San Valentino: Capodimonte, Madre, MANN e Tesoro di San Gennaro ingresso con 1 solo biglietto per coppia

Foto di @letiziademase pubblicata su Facebook Museo Madre

Ancora sorprese per il giorno di San Valentino a Napoli. Quattro grandi Musei cittadini, quello di Capodimonte, Il Madre, il Museo Archeologico Nazionale e il favoloso Museo del Tesoro di San Gennaro aprono le porte agli innamorati con uno straordinario ingresso 2×1. Si entra in due e paga solo uno

Una fantastica giornata di San Valentino a Napoli venerdì 14 febbraio 2020: in città ci saranno quattro grandi musei che apriranno le loro porte a tutte le coppie con un’offerta 2×1: paga uno si entra in due.

Pochi giorni fa vi segnalammo l’iniziativa della Reggia di Caserta che aveva annunciato questa bella possibilità e oggi vi parliamo di quattro grandi Musei cittadini.

Il Museo di Capodimonte, il Madre, Museo di Arte Contemporanea Donnaregina, il MANN, il Museo Archeologico Nazionale e il favoloso Museo del Tesoro di San Gennaro apriranno il 14 febbraio 2020 le porte agli innamorati con uno straordinario ingresso 2×1. Si entra in due e paga uno solo. Vediamo i dettagli:

San Valentino al Madre con ingresso 2×1 e visita guidata gratuita

Venerdì 14 febbraio 2020, in occasione di San Valentino, il Madre dedica alle coppie uno speciale ingresso 2×1 per visitare insieme collezione e mostre in corso. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ci sarà ingresso 2×1 per tutte le coppie al solo prezzo di 8 euro ma poi il programma della giornata continua. Alle ore 18.00, ci sarà la visita guidata “Per un’ora d’amore. Speciale Tutto il Madre in un’ora San Valentino Edition“, per la quale alle coppie sarà riservato l’ingresso gratuito al museo.

Un percorso tra diversi linguaggi e sensibilità contemporanei in un’ora di visita multi-focus. La visita inizia alle 18 e dura più di un ora: la partecipazione gratuita e l’Ingresso al museo è gratuito per le coppie Prenotazione obbligatoria al link seguente.

2×1 al Museo del Tesoro di San Gennaro e non solo

A San Valentino ogni coppia potrà accedere al Museo del Tesoro di San Gennaro in via Duomo a Napoli al costo di un solo biglietto. Un San Valentino speciale per scoprire il tesoro più grande del mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra. E non solo: con una piccola differenza si potrà entrare anche nello splendido Museo Filangieri, sempre su via Duomo.

Solo venerdì 14 febbraio 2020 i ticket per coppia saranno: 6 € – Ingresso per 2 persone al Museo del Tesoro di San Gennaro. Oppure 8 € – Ingresso per 2 persone al Museo del Tesoro di San Gennaro e al Museo Filangieri Informazioni San Valentino al Museo del Tesoro di San Gennaro

San Valentino al MANN: le coppie pagheranno un biglietto solo

Venerdì 14 febbraio 2020 le coppie accederanno al MANN usufruendo dell’opzione 2X1: per tutta la giornata, soltanto uno dei due visitatori pagherà il biglietto d’ingresso di 18 euro. In più gli innamorati che sceglieranno di festeggiare San Valentino al Museo potranno anche vivere l’esperienza SlideDoor, dedicata al tema della passione: passione per l’arte e per le parole.Sarà anche possibile visitare le mostre in corso.

Nella Sala del Toro Farnese, dinanzi al portale virtuale che collega il Museo al Palazzo Merulana di Roma, saranno distribuiti dei cartelloni, che abbineranno i capolavori dell’Archeologico ai pensieri di famosi scrittori di tutti i tempi. A Roma dall’altra parte della door interattiva, i visitatori di Palazzo Merulana comunicheranno con i loro “omologhi” partenopei, condividendo le immagini di famose collezioni di arte contemporanea: un legame fatto di sguardi e reso possibile dalla tecnologia innovativa di SlideDoor. Da non perdere anche l’occasione a San Valentino, e durante tutto il mese di febbraio, di poter acquistare la promozione OpenMANN family: si potrà infatti acquistare o regalare un abbonamento annuale al Museo al prezzo scontato di 25 euro (al posto di 40) . Maggiori info San Valentino al MANN

2×1 a Capodimonte con visita alle mostre e reading musicale

Anche al Museo e Real Bosco di Capodimonte ci sarà un’offerta speciale per il giorno di San Valentino e poi un weekend (14-16 febbraio 2020) dedicato all’amore. Venerdì 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, sarà possibile entrare nel Museo con la promozione Un biglietto per due che consente l’ingresso a due persone con un unico biglietto di 14 euro che vi permetterà di visitare anche le mostre Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 20 settembre 2020) e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 10 maggio 2020).

Un’occasione speciale per scoprire la passione anche su alcune delle celebri tele esposte nella pinacoteca tra cui Venere e Amore attribuito a Hendrik van der Broecke (copia da Michelangelo Buonarroti), Rinaldo e Armida di Ludovico Carracci e Rinaldo e Armida di Annibale Carracci. Poi alle ore 18.00 nella sala dedicata alla pittura emiliana (sala 12 al primo piano), si terrà il reading musicale Note d’amore. Musica e poesie intorno all’amore con Rosario Ruggiero, Antonella Quaranta e Rodolfo Fornario. Anche la performance è inclusa nel biglietto. Poi nel weekend un ricco programma di eventi a Capodimonte.