A San Valentino alla Reggia di Caserta emetteranno un biglietto di ingresso speciale dedicato alle coppie di innamorati. In programma anche iniziative romantiche all’interno della splendida Reggia

Venerdì 14 febbraio, la Reggia di Caserta festeggerà San Valentino in maniera speciale per tutti gli innamorati offrerendo la possibilità di entrare pagando un solo biglietto per tutte le coppie di innamorati.

Per usufruire dell’offerta 2×1 bisognerà effettuare la prenotazione online e poi si potrà acquistare direttamente in biglietteria il ticket speciale 2×1 Speciale San Valentino al solo costo di 14 euro per la coppia.

Lo speciale ticket per il venerdì 14 febbraio 2020 prevede l’ingresso a coppia agli Appartamenti storici, al Parco della Reggia e al Giardino inglese.

Incontro di Bacco e Arianna per San Valentino alla Reggia di Caserta

Non mancheranno altri eventi e proposte romantiche all’interno della Reggia e sconti e omaggi per i servizi interni offerti. Una bella iniziativa della straordinaria Reggia di Caserta, dove nei suoi oltre duecento anni di storia, sono nati grandi amori, da quelli illustri delle famiglie reali a quelli di tantissime persone che hanno affiancato re e regine.

E per questo San Valentino 2020 come immagine del giorno la Reggia ha scelto l’affresco l’affresco dell’incontro di Bacco e Arianna una bella opera che si può ammirare nella Sala dell’Autunno degli Appartamenti storici, dipinta dal pittore palermitano Antonio de Dominicis.

Maggiori informazioni San Valentino 2020 alla Reggia di Caserta: biglietto 2×1 per tutti gli innamorati