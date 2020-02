Innamorati di Pozzuoli: la Festa del Cioccolato artigianale nel centro storico

Tanto buon Cioccolato Artigianale invaderà il Centro Storico di Pozzuoli che si trasformerà per l’occasione, in un goloso salotto con tante delizie

Si terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una bella manifestazione che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di “Innamorati di Pozzuoli“.

Come in tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Cioccolato artigianale, con eccellenze al latte, fondente, pralinato, in tavoletta o mascherato da personaggi dei cartoni animati o come oggetti di uso comune, ma sempre ottimo cioccolato artigianale.

E, in questa edizione anche tutte le bontà e le dolcezze della pasticceria siciliana i magnifici cannoli e poi frutta di marzapane, pasta di mandorle, cassate e tanto altro.

Non mancherà anche spazio per i bambini con giochi, animazioni e attività didattiche che prevedono anche laboratori gratuiti di Choco Play, per conoscere come “nasce” il cioccolato.

Festa del Cioccolato nel centro storico di Pozzuoli

Tanto ottimo cioccolato artigianale a San Valentino e nel weekend a Piazza della Repubblica a Pozzuoli trasformandola per l’occasione, in un goloso salotto.

Per questa festa “Innamorati di Pozzuoli” con la Festa del Cioccolato ci saranno anche sorprese e grande attenzione per gli adulti ed in particolar modo agli innamorati.

In questo weekend speciale ci saranno, oltre all’ottimo cioccolato, anche dei Selfie Point dove scattare foto assieme e speciali gadget realizzati per loro nei vari banchi artigianali. Non mancherà anche la Gara Amatoriale di Cake Design che coinvolgerà molti partecipanti.

Un appuntamento da non perdere per provare l’ottimo cioccolato artigianale trascorrere un fine settimana a Pozzuoli molto dolce e gustoso.

L’evento “Innamorati di Pozzuoli ” è organizzata dall’Associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore” ed è patrocinato dal Comune di Pozzuoli ed è realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Cioccolatieri e la collaborazione dell’Associazione Commercianti Centro Storico Pozzuoli.

