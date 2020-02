Una Stella per San Valentino: serata speciale all’Osservatorio Astronomico con osservazioni al telescopio

Serata speciale tra le stelle per San Valentino all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli

Una stella per San Valentino è un evento veramente speciale che si terrà la sera di venerdì 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli.

Ci saranno tre turni di visita a partire dalle 19,30 e fino alle 21,30 e, per chi vuole, sarà possibile con un piccolo supplemento, anche la visita al Museo Astronomico

La serata comprende delle Lezioni al planetario “Jurij Gagarin” e poi le Osservazioni ai telescopi e costa 8 euro a persona. Con un piccolo supplemento di 4€ a coppia si potrà visitare anche il Museo degli Strumenti Astronomici. La prenotazione è obbligatoria ed è valida per due persone e può essere effettuata tramite il link alla fine del post.

Orari e turni di Una Stella per San Valentino

Per la serata speciale all’Osservatorio Astronomico per San Valentino 2020 saranno disponibili i seguenti turni:

Turno Aldebaran Biglietto valido per due persone

Lezione al Planetario (ore 19:30) Osservazioni ai telescopi (meteo permettendo) – opzionale visita al museo (ore 20:30) – 8 € a persona

visita museo (ore 20:30) – 4 € a coppia

Turno Betelgeuse Biglietto valido per due persone

Lezione al Planetario (ore 20:30) Osservazioni ai telescopi (meteo permettendo) – opzionale visita al museo (ore 20:00) – 8 € a persona

visita museo (ore 20:00) – 4 € a coppia

Turno Castore Biglietto valido per due persone

Lezione al Planetario (ore 21:30) Osservazioni ai telescopi (meteo permettendo) – opzionale visita al museo (ore 21:00) – 8 € a persona

visita museo (ore 21:00) – 4 € a coppia

La serata viene svolta in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani

Una prenotazione vale per due persone ed è obbligatoria al seguente link: Una Stella per San Valentino – Maggiori informazioni – Una Stella per San Valentino