Serata a lume di candela dedicata agli innamorati a Palazzo Venezia

Una serata a Lume di Candela con Performance di Arpa, buon cibo, vino e foto personalizzate per ricordare questi momenti: poi, se è proprio il vostro giorno fortunato, potrete vincere un Pacchetto benessere

Venerdì 14 febbraio 2020 alle 21:00 si potrà passare un San Valentino non convenzionale a lume di candela con una serata tutta dedicata agli innamorati negli splendidi ambienti di Palazzo Venezia.

Nel cuore dell’affascinante centro antico di Napoli, ci sarà un’emozionante serata a lume di candela dedicata agli innamorati in occasione di San Valentino.

Lo storico Palazzo sarà avvolto dalla magia intima di questa particolare ambientazione offrendo un’esperienza unica.

Un’atmosfera particolare a Palazzo Venezia

Ad accogliere gli ospiti ci sarà un aperitivo di benvenuto e una speciale performance con melodie emozionali eseguite dal vivo con Arpa che condurrà gli innamorati attraverso la Musica in un’intensa esperienza poetica.

Non mancherà l’area food che sarà in formula ‘buffet all’americana’ con degustazioni di formaggi e marmellate, bruschette e cous cous a cura dalla cooperativa Stalker, e poi l’ottimo vino offerto dalla Cooperativa Resistenza, con porzione di pasta e dono goloso finale.

Per tutte le coppie ci saranno scatti personalizzati nei caratteristici ambienti del Palazzo effettuati da una fotografa professionista.

Per concludere in modo particolare la serata sarà sorteggiata, tra i partecipanti, una coppia alla quale verrà regalato un pacchetto in centro benessere.

Come partecipare alla serata speciale per San Valentino

L’evento è organizzato da Palazzo Venezia Napoli e NOMEA e i posti sono limitati. Per partecipare c’è un ticket a persona di 25,00€ e la prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti 0815528739 – WhatsApp 3402399453 – palazzovenezianapoli@gmail.com

Partner dell’evento

Cooperativa Stalker: produttori con certificazioni biologiche che mira all’inclusione ed al riscatto sociale con le sue attività.

produttori con certificazioni biologiche che mira all’inclusione ed al riscatto sociale con le sue attività. Cooperativa Resistenza: produttori del vino Selva Lacandona, la falanghina anticamorra proveniente dall’uva coltivata sul fondo “Amato Lamberti”. La cooperativa è presieduta da Ciro Corona.

San Valentino a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date