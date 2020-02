Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania durante questo weekend che va dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli nel weekend dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania.

Se poi volete un’informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un classico del Weekend cittadino. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

Musei Gratis in Campania | Domenica 2 febbraio 2020

Domenica 2 febbraio 2020, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero dei Beni culturali che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo nei luoghi della cultura dello Stato. Musei Gratis in Campania

Il grande Carnevale Palmese e le Quadriglie | Il Programma 2020

Dal 2 al 26 febbraio ritorna il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Prossimo evento 2 febbraio – domenica – Canzone d’Occasione Il grande Carnevale Palmese a Palma Campania

A Juta a Montevergine, la festa della Candelora 2020

Domenica 2 febbraio 2020 si terrà in Irpinia la tradizionale processione della Candelora, conosciuta anche come juta dei femminielli a Montevergine, per onorare la Madonna, Mamma Schiavona che tutto perdona. Una grande festa con tanti eventi tra Ospedaletto D’alpinolo, Montevergine e Avellino. Il Programma dal 30 gennaio al 2 febbraio Juta a Montevergine,,

Mattinata danzante gratuita in abiti d’epoca alla Reggia di Caserta

Dalle ore 11,00 di domenica 2 febbraio 2020 chi si recherà alla Reggia di Caserta potrà visitarla gratuitamente per le “Domeniche al Museo” e potrà anche assistere ad una mattinata danzante in costume d’epoca in splendidi abiti dell’Ottocento. Un evento gratuito. Mattinata danzante in abiti d’epoca

Gratis a Ercolano anche alla casa del Bicentenario

Gratis al Parco Archeologico di Ercolano domenica 2 febbraio e si potrà ammirare anche una delle domus più belle e sontuose di Ercolano che è stata riaperta al pubblico dopo la chiusura del 1983 per dissesti di ordine strutturale. L’antica casa di Ercolano è detta del Bicentenario perché fu scoperta durante gli scavi del 1938 condotti dall’archeologo Amedeo Maiuri, a duecento anni esatti dai primi scavi effettuati dai Borbone nel 1738. Riaperta ad Ercolano la casa del Bicentenario

Gratis a Pompei e si potrà ammirare anche Gladiatori combattenti

Gratis al Parco Archeologico di Pompei domenica 2 febbraio e si potrà ammirare un nuovo eccezionale ritrovamento effettuato a Pompei nell’area di cantiere della Regio V: un affresco eccezionale che riproduce la scena di un combattimento tra due gladiatori. I Gladiatori combattenti un affresco ritrovato

A Paestum ingresso gratuito e oltre ai templi si vedrà il Cavallo di Sabbia Paladino

Gratis al Parco Archeologico di Paestum domenica 2 febbraio e si potrà vedere anche una straordinaria scultura contemporanea di Mimmo Paladino è stata installata a Paestum. Il Cavallo di sabbia di Mimmo Paladino. Una scultura alta circa 4 metri che indossa una maschera di ferro del periodo lucano Il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino