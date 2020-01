Mattinata danzante in abiti d’epoca alla Reggia di Caserta

In occasione dell’apertura gratuita dei musei di domenica 2 febbraio alla Reggia di Caserta si terrà una mattinata danzante, ad ingresso libero, in abiti d’epoca

Dalle ore 11:00 di domenica 2 febbraio 2020 chi si recherà alla Reggia di Caserta potrà visitarla gratuitamente per le Domeniche al Museo e potrà anche assistere ad una mattinata danzante in costume d’epoca in splendidi abiti dell’Ottocento.

Un evento gratuito che si svolgerà a cura della Associazione Passi & Note in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa che ci consentirà di visitare gratuitamente la splendida Reggia ma anche tutti i Musei Italiani la prima domenica del mese.

Mattinata Danzante alla Reggia di Caserta

Danze e musica, in splendidi abiti dell’Ottocento ed eleganti performance, accoglieranno i visitatori della Reggia di Caserta. Un evento gratuito che vuole rendere anche più piacevole l’attesa per chi deve eventualmente attendere per entrare alla Reggia.

Una mattinata danzante alla Reggia di Caserta eseguita da ballerini in splendidi abiti dell’Ottocento che balleranno seguendo le musiche d’epoca ricreando un’atmosfera unica per gli ospiti del bellissimo Palazzo Reale.

Mattinata Danzante alla Reggia di Caserta: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 2 Febbraio 2020 ore 11 circa

Domenica 2 Febbraio 2020 ore 11 circa Dove: Reggia di Caserta

Reggia di Caserta Prezzo biglietto: evento gratuito – ingresso gratuito alla Reggia

evento gratuito – ingresso gratuito alla Reggia Contatti e informazioni: Associazione Passi & Note

Associazione Passi & Note Evento Facebook

Foto Associazione Passi & Note