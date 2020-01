A Juta a Montevergine, la festa della Candelora 2020 | 4 giorni di eventi, musica e danze in Irpinia

Anche quest’anno, come da tradizione, il giorno 2 febbraio, con qualsiasi tempo, si terrà la Juta dei femminielli a Montevergine per onorare Mamma Schiavona

La Juta del 2 febbraio segue la tradizionale Festa di Montevergine, un rito tra sacro e profano che si tiene a Settembre, un grande momento di preghiera, di sacrificio e pentimento.

Quest’anno, in occasione della Candelora, a Ospedaletto d’Alpinolo, ma anche a Mercogliano e Avellino si terrà La festa dell’incontro dal 30 Gennaio al – 2 Febbraio 2020, una festa che segue la tradizione unica nel suo genere che abbraccia il mondo liturgico e quello pagano.

La Candelora è da sempre un’esperienza indimenticabile: tantissimi pellegrini e devoti che arrivano a in Irpinia da tutta la regione, e con qualsiasi tempo, pioggia, vento e neve, raggiungono il Santuario di Montevergine a 1270 metri solo per salutare il nuovo anno con la benedizione di “Mamma Schiavona”, protettrice dei ultimi e dei “femmenielli”.

Un rito molto sentito in tutta la Regione Campania che richiama nella zona migliaia di fedeli e devoti che seguono l’antica tradizione.

La Juta dei Femminielli a Montevergine per la Candelora

Il 2 febbraio i “Femminielli” festeggiano a Montevergine con la loro Juta seguendo un’antico rito che risale addirittura al Medioevo. Si narra infatti che nel 1256 la Madonna, commossa dall’amore di due omosessuali, incatenati per punizione sul Monte Partenio e condannati a morire di freddo o sbranati dai lupi, li salvò riscaldandoli con la Sua luce.

Da anni la juta a Montevergine è un modo per tutti i fedeli della Campania, e non solo, per onorare il rito di Mamma Schiavona e porta sul Partenio ed al Santuario di Montevergine tantissimi fedeli.

La Festa della Candelora porta con se anche tanti eventi e poi canti ai balli a ritmo di tammorre, castagnette e tricchebballacche. Il nome della festa sembra che derivi dal latino “candelorum” o “candelaram”, cioè dalla benedizione delle candele che i fedeli accendono nelle loro abitazioni invocare la grazia del Signore.

Programma della Candelora 2020

La festa dell’incontro si terrà dal 30 Gennaio al – 2 Febbraio 2020 con tanti eventi a Ospedaletto d’Alpinolo, ma anche a Mercogliano e Avellino:

Giovedì 30 gennaio 2020

Ospedaletto d’Alpinolo

ore 11.00 | Centro sociale | Incontro con le scuole – CHI HA PAURA DELLE DIFFERENZE? – storie parallele di discriminazione

Mercogliano

ore 18.00 | Piazzale della funicolare | Istallazione – ISTALLAZIONE RAINBOW CITY – in memoria di Andrea Spezzacatena a cura di Massimo Saveriano – Art Director Con la partecipazione di Vladimir Luxuria – Attivista LGBT

ore 19.00 | Piazzale della funicolare | Tradizione – Rappresentazione della “Cantata di Zeza e del Ballo Intreccio” eseguita dall’Associazione “La Zeza di Mercogliano ” ( Patrimonio Immateriale Culturale Campano )

Avellino

ore 21.30 | Tilt tatoo bar event | Party – #CANDELORA2020 Con la partecipazione di Vladimir Luxuria – Joe & Stella, Damaso – Cirino a cura di Claudio Morassi

Venerdì 31 gennaio 2020

Mercogliano

ore 18.30 | Teatro 99 posti | Presentazione libro & flash mob – IL BULLISMO NON INSEGNA. SEGNA! – Andrea, oltre il pantalone rosa – con la partecipazione del Napoli Rainbow Choir – corAcor diretto da Ciro Caravano dei “Neri per Caso” a dal M° Lucia Sacco donazione al centro antiviolenza “Questa casa non è un albergo” dell’ Associazione di Promozione Sociale (APS) i Ken

Avellino

ore 22.30 | Tilt Tatoo Bar Event | Spettacolo teatrale – FAVOLE NUDE: DOVE COLPIRE – di Antonio Mocciola regia di Diego Sommaripa con Noemi Gherrero e Diego Sommaripa

RED PARTY// deejay Alberto Limone in collaborazione con Apple Pie

Sabato 1 febbraio 2020

Ospedaletto d’Alpinolo

ore 16.00 | Centro Sociale | Presentazione libro – UN CAFFE’ CON L‘AUTRICE – Senza rosa nè celeste. Reading a cura di Anna Di Nardo Modera Elena Russo – Ass. Apple Pie

ore 18.00 | Centro Sociale | Consiglio comunale aperto – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA alla SEN. LILIANA SEGRE

Mercogliano

ore 21.00 | Teatro 99 Posti | Spettacolo teatrale riflessioni di Don Vitaliano della Sala – IL PUNTO PIU’ A SUD Omaggio a Reinaldo Arenas di Massimo Saveriano e Angelo Di Falco Musiche di G.B. Husband – Video di Rossella Orsi – Prologo di Carolina Vesce

Ore 23:00 | 35 mm | party CANDELORA OFFICIAL PARTY: Celebration_Waiting for the light Priscilla Queen of Mykonos – Special Guest

Domenica 2 Febbraio 2020

Ospedaletto d’Alpinolo

dalle ore 12.30 alle ore 20.00 | Piazza Mercato | Tradizione – Esibizioni spontanee dei gruppi e delle paranze di musica tradizionale

Mercogliano

dalle ore 17.00 alle ore 23.00 | Piazzale della Funicolare | Party | Tilt Tatoo Bar Event – CANDELORA XX XX Dj Reunion – Back to back dei dj irpini

