Nancy Brilli in scena al Teatro Diana di Napoli, info e biglietti

Nancy Brilly al teatro diana

Una storia avvincente ambientato a metà degli anni Cinquanta che ci riporta a problematiche storiche apparentemente lontane ma ancora oggi tristemente attuali. Sul palco attori brillanti con ritmi serrati e coinvolgenti che creano un clima di suspence ma anche sentimenti di tenerezza tra tante emozioni e un finale inatteso.

Dal 25 gennaio al 9 febbraio 2025 sulle scene del teatro Diana del Vomero ci sarà Nancy Brilli con “L’ebreo” di Gianni Clementi per la regia di Pierluigi Iorio con Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. La storia ci riporta al 1938 quando, a causa delle leggi razziali italiane, molti gli ebrei intestarono a prestanome fidati i propri beni per evitare espropri, per poi aspettare tempi migliori per rientrarne in possesso.

E dopo il rastrellamento del Ghetto dell’ottobre del 1943, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano improvvisamente proprietari di quattro appartamenti e due negozi del loro datore di lavoro che era stato arrestato e portato nei campi in Germania. Poi alla fine della guerra inizia l’attesa ma passano i giorni, le settimane, poi gli anni, ma del Padrone non c’è nessuna traccia.

Una storia che si è ripetuta realmente tante volte

Si arriva così al 1956 quando nevica a Roma e Marcello, ligio dipendente che attendeva il ritorno dell’Ebreo e la moglie Immacolata, sicura che il Padrone era morto nei campi di sterminio, ricevono la visita del Padrone che rivuole le sue proprietà.

Immacolata non vuole rinunciare a quella vita cui si è abituata e convince il marito a barricarsi in casa negandosi a tutti. Sull’orlo di una crisi di nervi, dopo giornate trascorse come reclusi, la donna decide che l’unico modo per terminare la storia sia liberarsi del padrone. Da quel momento tanti colpi di scena con un evento imprevedibile e inaspettato.

Nancy Brilli porta “L’ebreo” al Teatro Diana di Napoli!

Quando : Dal 25 gennaio al 9 febbraio 2025

: Dal 25 gennaio al 9 febbraio 2025 Dove : Teatro Diana, Vomero – Napoli

