Dipinti e cartografie della Napoli del 1600: La mostra imperdibile su Didier Barra alla Certosa di San Martino

Una mostra da non perdere a Napoli al Museo di San Martino con bellissimi dipinti e straordinarie cartografie ed incisioni che ci faranno scoprire la Napoli dei primi anni del 600. Molti dipinti sono attribuibili a Didier Barra attivo a Napoli tra il 1619 e il 1656, che fu il massimo specialista di questo genere di vedute

Dal 22 gennaio al 19 aprile 2025 la Certosa e Museo di San Martino a Napoli ospiterà la bella mostra “Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento” che verrà ospitata nella sezione Immagini e memorie del Museo di San Martino e che ci proporrà bellissimi dipinti e alcune straordinarie cartografie ed incisioni che ci faranno scoprire la Napoli dei primi anni del 600.

In particolare, la maggior parte dei dipinti sono vedute dipinte di primo Seicento attribuibili alla bottega di due pittori lorenesi nativi di Metz, amici tra loro e collaboratori: François de Nomé e Didier Barra. In esposizioni bellissime “ vedute” della città alcuni nuovi dipinti sinora ignoti conservati presso musei, fondazioni e collezioni private che restituiscono a Didier Barra, attivo a Napoli tra il 1619 e il 1656, il ruolo di massimo specialista di questo genere di vedute mettendo anche in luce la conoscenza reciproca e gli scambi intercorsi tra lui e i maggiori incisori e cartografi, tutti anch’essi forestieri e attivi in città nel corso dei primi decenni del Seicento.

Non solo straordinari dipinti della Napoli del 600 ma anche cartografie

Esposte anche straordinarie cartografie ed incisioni sulla Napoli dei primi anni del 600, tra cui una molto rara di Alessandro Baratta (1627-29), conservata al Museo di San Martino.

Una bella mostra che ci consente di conoscere la città così com’era all’inizio del ‘600 offrendo anche un momento di conoscenza e di riflessione sulla topografia della città di Napoli nel Seicento e sul suo sviluppo urbanistico, sui quartieri, le strade, le chiese e i castelli che a quel tempo ne caratterizzavano l’aspetto di grande porto mediterraneo e di capitale del Viceregno spagnolo.

La mostra è visitabile fino al 19 aprile 2025 ed è compresa nel biglietto ordinario di ingresso al Museo di San Martino. (biglietto intero € 6,00 – biglietto ridotto € 2,00)

