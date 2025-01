Concerto per la Pace nel Duomo di Napoli: Artisti da Tutto il Mondo insieme per la pace

© Napoli da Vivere

Un grande concerto gratuito per la pace nel Duomo di Napoli con artisti provenienti da paesi in guerra come Ucraina, Russia, Palestina, Israele e Iran. Ci saranno anche Lina Sastri, Enzo Avitabile, Irene Grandi, Ermal Meta, Tosca e Amara.

Si terrà sabato 1° febbraio 2025, alle ore 18.00, nello straordinario Duomo di Napoli un grande Concerto per la Pace che vedrà sul palco artisti provenienti da paesi in guerra come Ucraina, Russia, Palestina, Israele e Iran: l’evento sarà condotto da Marisa Laurito e Neri Marcorè.

Una grande manifestazione gratuita promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Campania Festival, diretta da Ruggero Cappuccio, la Curia di Napoli e Anteprima, che vuole lanciare un messaggio universale di fratellanza e speranza nell’anno del Giubileo, unendo popoli e culture attraverso il linguaggio senza confini della musica.

I tanti artisti presenti al Concerto per la Pace di Napoli

Sul palco nel Duomo di Napoli il Concerto per la pace porterà artisti provenienti da paesi oggi segnati da gravi conflitti, come Ucraina, Russia, Palestina, Israele e Iran. Tra questi ci saranno Noa (Israele) e Miriam Toukan (Palestina), il violinista russo – ungherese, nato in Ucraina, Graf Mourja e la soprano Nina Solodovnikova (Russia), che si esibirà con il tenore campano Giuseppe Talamo. Le giovani pianiste ucraine Diana e Danielle Dvalishvili e il gruppo multiculturale Sistanagila, che unisce artisti iraniani e israeliani.

Non mancheranno grandi artisti italiani come Lina Sastri, Enzo Avitabile, Irene Grandi, Ermal Meta, Tosca, Amara, il Maestro e Direttore d’orchestra Carlo Guaitoli e le orchestre Sanitansamble e Scarlatti Young, che incarnano il legame tra tradizione e innovazione. A conclusione della serata ci sarà il video del grande Sting, da sempre sensibile ai temi ambientali e umanitari.

L’evento sarà condotto da Marisa Laurito e Neri Marcoré, con il supporto di contributi giornalistici a cura di Carmen Lasorella e Claudia Conte, con interventi storici di Maurizio De Giovanni. L’evento vede come curatore artistico Francesco Cicchella. La Fondazione Campania Festival, sta organizzando una lista d’attesa per i posti in piedi. Per effettuare la prenotazione, si può scrivere a info@fondazionecampaniadeifestival.it La prenotazione non garantisce automaticamente l’accesso all’evento. Sarete ricontattati entro il 30 gennaio per conoscere l’esito.

