Omaggio ai Beatles nella Chiesa Anglicana di Napoli: il sound british in una cornice neogotica

Un evento nella Chiesa Anglicana di Napoli per celebrare i Beatles con una performance unica del trio Here Came the Trio

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Sabato 1 febbraio 2025, torna il concerto dedicato alla leggendaria band britannica nella Chiesa Anglicana di Napoli. Una serata unica in cui il trio musicale ‘Here Came the Trio’ regalerà al pubblico partenopeo un viaggio emozionante attraverso i più grandi successi dei Beatles. Il gruppo ‘Here Came the Trio’ è composto da Voce/Chitarra, Basso e Tastiera, una formazione che ha già conquistato i cuori degli spettatori nelle scorse edizioni. Il cantante principale sarà Daniele Montuori, conosciuto con lo pseudonimo ‘A Smile From Godzilla’. Artista di grande sensibilità e carisma, Montuori è stato ospite a Casa Sanremo con i finalisti di Music For Change e pubblicherà il suo terzo album, ‘Lost Tapes’, nel 2025. Sul palco sarà accompagnato dai talentuosi musicisti Antonio Paduano e Roberto Guardi. Il trio ha in programma di debuttare con questo concerto a Milano il 22 febbraio, e l’evento napoletano rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan locali.

Il fascino intramontabile dei Beatles

Durante la serata, il pubblico potrà riscoprire il sound che ha cambiato la storia della musica. I brani più iconici dei Beatles verranno reinterpretati in una chiave unica e coinvolgente, in grado di trasportare gli spettatori in un’atmosfera magica. Una serata indimenticabile per chiunque desideri rivivere l’energia e la poesia delle canzoni che hanno segnato un’epoca.

Il concerto si terrà nella Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo che sposa perfettamente l’eleganza neogotica con l’intensità della musica. Tra le sue colonne e decorazioni particolari, i presenti potranno lasciarsi trasportare dalle note in un contesto che amplifica ulteriormente la bellezza dell’evento. La chiesa è facilmente raggiungibile dalla fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2 e dispone di parcheggi privati nelle vicinanze.

L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, un brand internazionale che si distingue per offrire esperienze musicali non convenzionali. NOMEA è attiva nella valorizzazione dei siti storici italiani e dei talenti musicali internazionali. Recentemente, il gruppo aziendale ha ricevuto il prestigioso ‘Premio Nativity in The World’ durante il 30° Concerto dell’Epifania 2025.

Omaggio ai Beatles a Napoli: maggiori informazioni

Quando: Sabato 1 Febbraio 2025

h. 17.45 apertura biglietteria – h. 18.30 inizio concerto

Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale, 15B, Napoli

15€ adulti – gratuito per bambini fino a 5 anni

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp: 3756139180

