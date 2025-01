Slava’s Snowshow torna a Napoli: un viaggio magico al Teatro Bellini

© sito web Teatro Bellini

Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi dell’anno: dal 19 al 23 marzo 2025, il Teatro Bellini ospiterà Slava’s Snowshow, un capolavoro di rara bellezza che promette di incantare grandi e piccini. Ideato dal celebre clown russo Slava Polunin, lo spettacolo è una festa di emozioni, un sogno condiviso che mescola poesia, ironia e magia.

Un tuffo nella meraviglia: la magia di Slava’s Snowshow

Immaginatevi immersi in un universo fatto di coriandoli, nebbia, ragnatele giganti e palloni colorati. Slava’s Snowshow è molto più di una semplice rappresentazione teatrale: è un viaggio nelle fiabe e nei sogni, un invito a riscoprire il mondo con gli occhi di un bambino. La regia di Viktor Kramer e gli effetti speciali curati dallo stesso Slava creano un’atmosfera unica, che oscilla tra momenti di pura ilarità e attimi di dolce malinconia.

Tra ispirazioni che omaggiano maestri come Charlie Chaplin, Marcel Marceau e Totò, i clown di Slava conquistano il pubblico con una miscela di poesia e comicità che lascia un’impronta indelebile. La critica internazionale non ha dubbi: “Un classico imperdibile” (“The Times”), “Una delle esperienze più teatrali mai vissute” (“The Guardian”).

Calendario e informazioni utili

Ecco le date da segnare in agenda:

La durata dello spettacolo è di 115 minuti, un’occasione perfetta per immergersi in un mondo di magia e stupore. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Bellini e presso i punti vendita autorizzati. Non lasciatevelo sfuggire!

Un evento per tutti: perché non mancare

Slava’s Snowshow è un evento unico, capace di conquistare ogni generazione. I più piccoli rimarranno affascinati dalla gioiosa energia dei clown e dagli effetti scenici mozzafiato, mentre gli adulti ritroveranno quel senso di meraviglia spesso nascosto dalla frenesia quotidiana. Come afferma lo stesso Slava, “Il nostro teatro nasce dai sogni”, e lo spettacolo ne è la dimostrazione più autentica.

Slava’s Snowshow Napoli 2025: Date, Biglietti e Info Utili

Quando: Dal 19 al 23 marzo 2025, con spettacoli alle 17:30, 18:00 e 20:45

Dal 19 al 23 marzo 2025, con spettacoli alle 17:30, 18:00 e 20:45 Dove: Teatro Bellini, Napoli

Teatro Bellini, Napoli

Maggiori informazioni: Consulta il calendario completo e prenota il tuo posto su teatrobellini.it

