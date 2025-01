Al Teatro Acacia “Lezioni di Napoletanità” con Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca

Uno show divertentissimo che vede sul palco i due ideatori del programma cult “Telegaribaldi”, Lino D’Angiò e Alan De Luca, e il divertente scrittore Amedeo Colella, per raccontarci, a loro modo, la grande storia e la cultura della nostra città tra “paraustielli”, aneddoti e tante risate. “Perché i napoletani hanno una marcia in più … ‘na pezza a culore!”

Arrivano al Teatro Acacia di Napoli dal 24 al 31 gennaio 2025 le divertenti “Lezioni di Napoletanità” di Amedeo Colella, scrittore ed umorista napoletano ed autore di vari libri che lui stesso definisce “divertenti pillole di storia, cultura, musica, filosofia, gastronomia… di vita napoletana”

Sul palco del teatro del Vomero Colella sarà assieme a due grandi attori comici napoletani quali sono Lino D’Angiò e Alan De Luca per uno spettacolo da non perdere assolutamente.

Dal 24 al 31 gennaio 2025 al Teatro Acacia di Napoli, non perdere le "Lezioni di Napoletanità": uno spettacolo divertente e istruttivo con Amedeo Colella, Lino D'Angiò e Alan De Luca.

Fare cultura divertendo: a teatro il “1 congresso internazionale di cultura napoletana”

Uno spettacolo divertente in cui, assieme ai due grandi attori comici Lino D’Angiò e Alan De Luca, Amedeo Colella terrà le sue “Lezioni di Napoletanità”. E seguendo il motto di “Fare cultura divertendo”, nel nome della singolare “Università degli Studi di Napoli-Gennarino II”, presenteranno al Teatro Acacia le loro ‘Lezioni di Napoletanità’ parlandoci delle tante “tracce linguistiche” lasciate nei secoli dai vari dominatori che, fin dai tempi degli antichi greci, si sono succeduti all’ombra di Partenope. E Colella, “Magnifico Rettore” dell’Università degli Studi di Napoli-Gennarino II”, assieme ai due divertenti docenti, De Luca e D’Angiò, terranno per gli spettatori una singolare e divertente lezione di Napoletanità tra risate e aneddoti sulla storia napoletana.

E gli spettatori, tra parole lasciateci dai Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Francesi e dai Borbone, passeranno il tempo ridendo, divertendosi e anche apprendendo tanto sulla cultura napoletana e su quella “napoletanità” che poi è il modo di essere e di pensare e di comportarsi dei napoletani. Prezzi – Teatro Acacia – Poltrona € 35 -Galleria € 25

Lezioni di Napoletanità al Teatro Acacia: Un Evento da Non Perdere

