Illusioni Svelate: Esperienza Immersiva tra Arte e Intrattenimento al Museo World of Illusion

Un Viaggio tra Illusioni e Risate nella suggestiva Chiesa delle Crocelle ai Mannesi

Domenica 26 gennaio 2025, Napoli diventa il palcoscenico di un evento senza precedenti. NOMEA, con la sua esperienza nell’organizzazione di eventi esclusivi, porta in scena “Illusioni Svelate”: una serata che promette di unire arte, magia e divertimento in una cornice straordinaria.

Il nuovo museo “World of Illusion”, situato nella suggestiva Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, ospiterà un viaggio unico tra illusioni visive, effetti ottici e installazioni interattive. Gli ospiti potranno immergersi in un percorso sensoriale che metterà alla prova la loro percezione della realtà, il tutto accompagnato da speciali drink per arricchire l’esperienza. Ogni angolo del museo sarà un invito a scoprire nuove prospettive e a lasciarsi sorprendere.

Intrattenimento e Atmosfera Coinvolgente

La serata non è solo un’immersione artistica, ma anche un momento di intrattenimento senza pari. Nella prima parte dell’evento, le esilaranti gag di Adriano Sacchettini regaleranno risate grazie a due momenti di stand-up comedy. A seguire, il DJ Luigi Ariosto farà ballare il pubblico con una selezione musicale travolgente, creando un finale energico e indimenticabile.

“Illusioni Svelate” celebra l’incontro tra arte, musica e intrattenimento in un contesto unico e suggestivo. Organizzato da NOMEA, noto per i suoi eventi a Napoli, Milano, Tirana e Madrid, l’evento offrirà ai primi 50 prenotati una fidelity card e uno sconto del 20% sul ticket d’ingresso.

Illusioni Svelate al Museo World of Illusion: maggiori informazioni

Quando: Domenica 26 Gennaio 2025

Domenica 26 Gennaio 2025 Orari: Dalle 18:30 alle 24:00

Dalle 18:30 alle 24:00 Dove: Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, Piazza Crocelle, Vicoletto S. Giorgio Ai Mannesi, 6

Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, Piazza Crocelle, Vicoletto S. Giorgio Ai Mannesi, 6 Prezzo biglietto: 20€ (Ingresso Museo, 1 Drink, Stand-Up Comedy, Musica) dalle 18:30 15€ (Ingresso Museo, 1 Drink, Musica) dalle 21:00 25€ senza prenotazione

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp: 3756139180 | Maggiori informazioni su: www.nomeaeventi.it

