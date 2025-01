Il Pilates incontra l’Arte: Relax e Cultura al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Un’esperienza che unisce benessere, cultura e relax in una location storica e suggestiva

Immergersi in un’atmosfera carica di storia mentre si pratica Pilates è l’esperienza unica che il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offre venerdì 24 gennaio alle ore 18:30. Questo evento esclusivo è un’opportunità imperdibile per coniugare benessere, arte e relax in una cornice spettacolare.

Una Lezione di Pilates tra le Locomotive a Vapore

Il cuore dell’evento è una lezione di Pilates che si terrà all’interno del suggestivo Padiglione delle Locomotive a Vapore. Circondati da imponenti testimonianze della storia ferroviaria italiana, i partecipanti potranno immergersi in un ambiente unico, dove il movimento e la meditazione si fondono con l’arte e la cultura.

La lezione sarà adatta sia ai principianti, sia a chi già pratica il Pilates. Ai partecipanti è richiesto l’uso del proprio tappetino e di indossare abbigliamento comodo, per godere appieno di un’esperienza che unisce equilibrio fisico e mentale.

Dopo la lezione, sarà possibile trascorrere un momento di relax nel raffinato Caffè Bayard dove si potrà sorseggiare una tisana calda accompagnata da una selezione di biscottini assortiti. Questo piacevole intermezzo completa l’esperienza, offrendo un’occasione per socializzare e ammirare ulteriormente la bellezza del sito. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, infatti, è un luogo che racconta la storia della ferrovia italiana attraverso una straordinaria collezione di locomotive, carrozze e reperti d’epoca. Situato tra il mare e il Vesuvio, è un luogo che già da solo vale la visita, ma che in questa occasione diventa anche uno spazio di benessere e cultura.

Dettagli e Prenotazioni

La quota di partecipazione è di 15,00 € a persona e include l’ingresso al museo, la lezione di Pilates e il momento di relax al Caffè Bayard. Per prenotarsi o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al numero 3356422368.

Pilates al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: maggiori informazioni

