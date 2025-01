Don Carlo di Verdi al Teatro di San Carlo: Un’Opera Imperdibile

Ph Facebook Teatro San Carlo

Una grande opera di Giuseppe Verdi al Teatro di San Carlo a Napoli con il maestro Henrik Nánási che dirigerà l’Orchestra e Coro del Lirico napoletano e grandi grandi interpreti sul palco del Massimo Napoletano

Dal 19 al 31 gennaio 2025 al Teatro di San Carlo di Napoli una nuova grande opera: il Don Carlo di Giuseppe Verdi per la regia di Claus Guth con Henrik Nánási che dirigerà l’Orchestra e Coro del Lirico napoletano.

Anche per questo nuovo spettacolo della Stagione d’Opera 2024-25 al Teatro di San Carlo ci saranno grandi interpreti sul palco del Massimo. Piero Pretti sarà Don Carlo mentre Rachel Willis-Sørensen, per la prima volta al Teatro San Carlo, sarà Elisabetta di Valois e poi John Relyea interpreta Filippo II, Gabriele Viviani Rodrigo. Varduhi Abrahamyan sarà la Principessa Eboli, e Alexander Tsymbalyuk Il Grande Inquisitore.

Il Don Carlo, una grande opera di Giuseppe Verdi

Il Don Carlo è un dramma lirico su libretto originale in francese di François-Joseph Méry e Camille Du Locle, ispirato alla tragedia in cinque atti Don Karlos, Infant von Spanien di Friedrich Schiller. Il Don Carlos fu rappresentato a Parigi l’11 marzo 1867 ed è la partitura più lunga e complessa di Verdi.

Questo rappresentato al San Carlo di Napoli corrisponde con la rappresentazione modenese in 5 atti del 29 dicembre 1886. Il Don Carlo è una produzione del Teatro di San Carlo in coproduzione con Latvijas Nacionala Opera un Balets. Prezzi da 30 a 130 euro – Biglietti anche con Vivaticket.

