Lopez e Solenghi al Teatro Augusteo: Risate e Emozioni con “Dove eravamo rimasti”

Da venerdì 17 a domenica 26 gennaio 2025 al Teatro Augusteo di Napoli ci saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi con “Dove eravamo rimasti” il loro ultimo divertentissimo e coinvolgente spettacolo. Lopez e Solenghi saranno accompagnati sul palco da una band diretta dal maestro Gabriele Comeglio, la Jazz Company.

Uno spettacolo nuovo che vuole, ancora una volta, stupire ed emozionare, tutti gli spettatori in sala tra i tanti numeri, sketch, brani musicali, video, che formano uno show veramente speciale. Non mancheranno una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, il confronto duetto tra Mattarella/ Papa Bergoglio e un simpatico e nostalgico omaggio all’avanspettacolo che arricchiranno il grande show messo su dall’instancabile duo Lopez-Solenghi.

Uno spettacolo “in famiglia” da non perdere

Ed i due grandi attori metteranno subito il pubblico a suo agio, facendolo sentire “in famiglia” e chiacchierando con i partecipanti come tra amici collegando così i vari momenti di spettacolo.

Uno spettacolo che mette allegria e che, ogni sera, riesce a far diventare gli spettatori quasi una famiglia allargata, degli amici o parenti che hanno già condiviso i momenti belli della loro vita da attori e che ogni sera ricomincia assieme. “Dove eravamo rimasti” è appunto il titolo che ricrea ogni sera questo lungo legame con il pubblico. E un grande contributo lo dà anche la band del maestro Gabriele Comeglio che, sul palco con la musica, sarà la loro irrinunciabile “spalla” per questa serata tra “amici”. prezzi da 35 a 46 euro

Quando : da venerdì 17 a domenica 26 gennaio 2025

: da venerdì 17 a domenica 26 gennaio 2025 Dove : Teatro Augusteo, Napoli

: Teatro Augusteo, Napoli Biglietti : Prezzi da 35 a 46 euro. Disponibili online e presso il botteghino del teatro.

: Prezzi da 35 a 46 euro. Disponibili online e presso il botteghino del teatro. Maggiori informazioni: Consulta il sito ufficiale del Teatro Augusteo per dettagli e prenotazioni.

