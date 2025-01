Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa: Una Domenica di Scoperte e Divertimento a tema Abbraccio

Un evento per i più piccoli: laboratori creativi e attività interattive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara ad accogliere grandi e piccoli per un evento speciale dedicato alle famiglie: la Giornata dei Bambini, in programma domenica 19 gennaio 2025. In occasione della Giornata mondiale dell’abbraccio, una giornata caratterizzata proprio da questo tema, all’insegna del divertimento, della creatività e della scoperta, pensata per coinvolgere i visitatori più giovani in un’esperienza unica tra laboratori e attività interattive.

Il Museo di Pietrarsa, celebre per il suo fascino storico e le maestose locomotive, si trasforma per un giorno in un luogo magico per i bambini. Dalle ore 9:30 alle 18:00, il museo ospiterà una serie di laboratori pensati per arricchire l’esperienza di visita e stimolare la fantasia dei piccoli partecipanti. Ogni attività è studiata per offrire momenti di apprendimento e gioco, con un focus particolare sulla creatività e l’esplorazione.

I Laboratori Creativi a tema Abbraccio : Un’Esperienza Unica

Durante la giornata, i bambini potranno scegliere tra numerosi laboratori adatti alle diverse fasce d’età:

La lanterna degli abbracci (dai 4 agli 8 anni) – Orari: 10:30, 12:00, 15:00, 16:30

La matita cerca abbracci (dai 6 ai 12 anni) – Orari: 10:30, 11:45, 13:00, 14:15, 15:30

Il mondo in un abbraccio (dai 5 ai 13 anni) – Orari: 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30

L'abbraccio della Regina (dai 6 ai 13 anni) – Orari: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00

Creiamo un abbraccio morbidoso (dai 6 ai 13 anni) – Orari: 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30

Abbracciame (dai 5 ai 13 anni) – Orari: 11:30, 13:00, 15:00, 16:00

Un abbraccio tra le pagine (dai 6 ai 13 anni) – Orari: 11:30, 12:30, 14:30, 16:00

Ogni bambino potrà partecipare a non più di due laboratori, che offrono l’opportunità di vivere un’esperienza personalizzata e di qualità.

L’evento è pensato per essere accessibile a tutte le famiglie: l’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, purché accompagnati da un adulto. Ogni adulto pagante potrà portare con sé fino a due minori. Per prendere parte ai laboratori è necessario prenotare in anticipo. La prenotazione può essere effettuata contattando il numero 335 6422368 tramite WhatsApp.

Per completare la giornata e vivere al meglio l’esperienza, dalle 12:00 alle 16:00, ci sarà la possibilità di godersi un pranzo fronte mare al Bistrot e alla Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa, una location con affaccio sul Golfo di Napoli dove rilassarsi durante la visita al Museo. Per riservare un tavolo è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 335 6422368.

Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando : Domenica 19 gennaio 2025

Domenica 19 gennaio 2025 Orari : Dalle 9:30 alle 18:00

Dalle 9:30 alle 18:00 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli – Portici

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli – Portici Prezzo biglietto: Ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni accompagnati; biglietto adulto a pagamento

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni accompagnati; biglietto adulto a pagamento Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 335 6422368.

