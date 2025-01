Tableaux Vivants gratis a Sorrento: 2 giorni con le opere del Caravaggio e dello Spagnoletto

Un evento gratuito da non perdere a Sorrento con l’eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants tratti dalle opere dello Spagnoletto e del Caravaggio. Due giorni di spettacoli gratuiti nella Basilica di Sant’Antonino, nel Centro storico della città, con sul palco gli attori che comporranno, davanti agli spettatori, trentasette opere dello Spagnoletto e del Caravaggio

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17.00 e alle ore 18.30 (2 turni) nella Basilica di Sant’Antonino nel centro di Sorrento si terranno degli eccezionali spettacoli gratuiti dei Tableaux Vivants. Un evento particolare dal vivo, dal titolo “Ténèbres et Lumière, Quadri viventi tratti dalle opere pittoriche di Jusepe de Ribera (detto “Spagnoletto”) e Michelangelo Merisi (detto “Caravaggio”), in cui il pubblico partecipante, potrà vedere le opere di questi due grandi artisti prendere forma sul palco, davanti ai loro occhi, grazie degli attori professionisti.

Uno spettacolo bello ed emozionante che si basa sulla tecnica dei Tableaux Vivants, i quadri viventi, tecnica nata nel settecento, che prevede di comporre un quadro con attori veri e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate davanti agli occhi degli spettatori.

Le tele di Ribera e del Caravaggio con i corpi degli attori: Tableaux Vivants gratis a Sorrento

Tableaux Vivants Ténèbres et Lumière è uno spettacolo realizzato da Ludovica Rambelli Teatro, a cura di Paolo Scibilia e Dora De Maio, e il Comune di Sorrento nell’ambito degli eventi gratuiti per il Natale a Sorrento “M’illumino d’inverno”.

Uno spettacolo molto bello e emozionante in cui la scena sarà illuminata da un solo taglio di luce, come inquadrata in una immaginaria cornice, i cambi saranno tutti a vista, con fantastiche musiche classiche in sottofondo. Gli attori comporranno i quadri viventi tratti da trentasette opere dello Spagnoletto e del Caravaggio (13 di Jusepe de Ribera e 23 di Michelangelo Merisi) davanti agli spettatori accompagnati dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibelius.

L’evento si terrà nei giorni Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17.00 e alle ore 18.30 (2 turni)nella Basilica di Sant’Antonino nel centro di Sorrento con ingresso gratuito.

